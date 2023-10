Unterhaltsames Spiel zwischen SC Ritzing und ASK Horitschon endet mit einem 1:1- Remis

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 10:44

In der 9. Runde der Burgenlandliga stand am Samstagnachmittag unter anderem das Duell zwischen dem SC Ritzing und dem ASK Horitschon auf dem Programm. Die Hausherren sind auf eigenem Rasen noch ungeschlagen, die Stössl-Truppe spielte bislang eine gute Saison. In einem kampfbetonten Spiel, in dem die Gäste tonangebend waren, trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Remis.

Viele Torchancen-wenig Treffer

In der ersten Halbzeit waren die Gäste die tonangebende Mannschaft und kamen auch in den ersten 25 Minuten zu etlichen Torchancen, unter anderem konnten Mario Rekirsch, Rene Maschler und Niklas Lehner das Spielgerät nicht im Gehäuse der Hausherren unterbringen. Nun machten sich auch die Hausherren bemerkbar, aber Devran Tiskaya scheiterte in aussichtsreichen Situationen. In der 42. Minute ein Treffer für die Hausherren: ein Standard aus dem linken Halbfeld, Goalie Fabian Leeb segelt am Ball wie ein Skispringer mit guter Haltung vorbei und dahinter lauerte Jakub Valek und bedankte sich höflich mit der 1:0 Führung der Hausherren. Zu diesem Zeitpunkt kam die Führung der Furtner-Truppe etwas überraschend, aber das konnte dem Anhang der Heimischen egal sein. Mit der knappen Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Horitschon nun überlegen

Gleich nach dem Wiederanpfiff machte sich Martin Gander allein auf die Reise in Richtung Tor der Gäste, aber er scheiterte im Eins-gegen-Eins-Duell an Torwart Julian Leeb. Die Gäste hatten weiterhin ein Übergewicht an Torchancen, konnten das Leder aber nicht im gegnerischen Gehäuse unterbringen. Zwischendurch hatten auch die Hausherren Tormöglichkeiten, die aber keine Resultatsveränderung brachten. In der 76. Minute war es dann so weit: ein Konter wie aus dem Lehrbuch! Ritzing verliert den Ball tief in der gegnerischen Hälfte, der Ball kommt sofort zu Mario Rekirsch, der sofort die Tiefe sucht und dort seinen Kapitän findet. Sebastian Trenkmann bleibt im Sechzehner immens cool, legt sich den Ball auf den starken Linken, umkurvt Torwart Ivan Kardum und schiebt lässig zum 1:1 Ausgleich ein. In der Folge gab es noch Tormöglichkeiten für beide Mannschaften, die aber nicht verwertet wurden.

Stimmen zum Spiel

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„In der ersten Halbzeit war wenig los vor den Toren beider Mannschaften, in der zweiten Halbzeit hatten die Gäste ein leichtes Übergewicht. Schlussendlich können wir mit dem Punkt zufrieden sein.“

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Wir sind stark ersatzgeschwächt angetreten, haben aber das Spiel zu Beginn voll im Griff gehabt und auch Torchancen heraus gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel gemacht und haben auch den Ausgleich erzielt. Knapp vor dem Spielende vergibt Márk Szileszki die Chance für den Lucky Punch.“

