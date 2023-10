Dreierpack Mucolli! SpG Edelserpentin feiert 6:1-Heimsieg gegen Rudersdorf

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 10:51

In einem ziemlich einseitigen Fußballspiel am Samstagnachmittag der 9. Runde in der Burgenlandliga zwischen der SpG Edelserpentin und der USVS Hausbauführer Rudersdorf gab es eine 6:1-Packung für die Gäste, die ohne große Gegenwehr mit fliegenden Fahnen untergingen. Die Erfolgsserie der Heimischen nimmt immer größere Ausmaße an, seit sieben Matches ist man ungeschlagen, sechs davon konnte man gewinnen. Man darf gespannt sein, wie der Flow des Aufsteigers weitergehen wird.

Die Hausherren waren überlegen

Die Hausherren nahmen von Beginn an das Zepter in die Hand und diktierten das Spielgeschehen auf dem Rasen. Aber es dauerte bis zur 20. Minute, ehe die Hausherren aus der Überlegenheit Kapital schlagen konnten. Ein schön vorgetragener Angriff über die Seite, ein Pass zu Julian Schwarz und der schiebt das Leder nach einem Gestocher im Strafraum der Gäste eiskalt über die Torlinie zum 1:0 für die Heimischen. Eine knappe Viertelstunde später war es Endrit Mucolli, der auf 2:0 erhöhte. In der 35. Minute beendete der vorherige Torschütze einen gelungenen Angriff mit seinem zweiten Treffer zur 3:0-Führung der Hausherren. Von den Gästen war so gut wie nichts zu sehen, es gab kaum Torannäherungen. Mit der deutlichen 3:0-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Das Debakel für die Gäste nimmt seinen Lauf

In der zweiten Halbzeit waren die Heimischen weiterhin tonangebend und in Minute 54 erkämpfte sich Kevin Strohmeyer das Leder in der gegnerischen Spielhälfte, ging zusammen mit Endrit Mucolli Richtung Tor der Auswärtigen, die beiden halten dem Milán Ángyán den Weg frei und der bedankte sich mit dem 4:0. In der Folge ließen es die Hausherren langsamer angehen und die Gäste kamen durch Ibrahim Sahin per Penalty zum Ehrentreffer. Das Gegentor hatte die Gastgeber wieder aufgeweckt, nach einem Eckball kam Kevin Strohmeyer an das Leder und donnerte den Ball volley in die Maschen des Gehäuses der Gäste zur 5:1 Führung. Last, but not least war es Endrit Mucolli mit seinem Dreierpack, der ein Zuspiel von Gergö Pusztai zum 6:1 Endstand verwertete. Kurz vor dem Spielende durfte Jeremy Weber, Rudersdorf, mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig zum Duschen gehen.

Stimme zum Spiel

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„In den bisherigen neun Runden war Rudersdorf die schwächste Mannschaft, gegen die wir in dieser Liga gespielt haben. Wir haben zurzeit einen Lauf, es rennt gut und wir sammeln fleißig Punkte, damit wir auch in der nächsten Saison in der Burgenlandliga spielen können. Wir werden auch nach der momentanen Siegesserie nicht größenwahnsinnig und bleiben mit beiden Beinen am Boden.“

