Gelungener Einstand von Neo-Coach Schuller: Niederlagenserie mit dem 1:1-Remis gegen Deutschkreutz gestoppt

Details Samstag, 07. Oktober 2023 08:43

In der 10. Runde der Burgenlandliga am Freitagabend hatte der ASK Marz den FC Deutschkreutz zu Gast. Beide Vereine haben sich in der Vergangenheit nicht mit Ruhm bekleckert und benötigen dringen ein Erfolgserlebnis. Der ASK hat seit der Wochenmitte mit Lorandt Schuller einen neuen Chef-Coach, der mit der SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin in die II. Liga Mitte aufgestiegen ist und nun kurzfristig gewechselt hat. Beide Teams verfolgten in dieser Partie das Ziel, die hinteren Plätze im Gesamtklassement zu verlassen. Letztlich konnte sich keiner der beiden Mannschaften durchsetzen und man trennte sich mit einem 1:1-Remis.

Actionreicher Beginn

In den ersten 20 Minuten waren die Gäste die tonangebende Mannschaft und erspielten sich eine leichte Überlegenheit. In dieser Phase fiel in der 14. Minute der Führungstreffer der Hausherren, als Goalie Lukas Kugler anstatt das Leder nach einer Flanke wegzufausten, den Versuch unternahm, das Spielgerät fangen zu wollen, was ihm aber misslang, sodass Radomir Jovanovic den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste und es stand 1:0 für die Heimischen. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten, nur zwei Minuten später erreichte eine Freistoßflanke von David Thumberger den Strafraum der Hausherren, Tobias Szaffich stand goldrichtig und mit dem Hinterkopf beförderte er das Leder in die Maschen des Gehäuses der Heimischen zum 1:1 Ausgleich. In der 32. Minute hatte Szilard Köfarago mit einer Topchance, den Vorsprung wiederherzustellen. Eine Halbfeldflanke von rechts findet den Kopf vom Goalgetter, der köpft wuchtig auf das Tor – jedoch genau auf Goalie Kugler. In der 41. Minute konnte sich der Goalie der Heimischen, Marcus Scheiber, auszeichnen, als er ein Geschoss von Tobias Szaffich entschärfen konnte. Mit dem 1:1 Remis wurden die Seiten gewechselt.

Deutschkreutz war überlegen

In der zweiten Halbzeit waren die Gäste überlegen, hatten mehr Ballbesitz, konnten aber keinen Nutzen daraus ziehen, es gab zwar viele Torannäherungen, Julian Salamon konnte eine gute Torchance für die Gäste nicht verwerten und in der 84. Minute hatten die Hausherren mit zwei Aluminiumtreffern nach Eckbällen von Bojan Brezovac die Chance, den Sieg zu fixieren. In der 88. Minute gab es noch einen Elfmeteralarm im Strafraum der Gäste, aber die Pfeife von Schiedsrichter Nehrudin Dedic blieb stumm. Schlussendlich trennten sich beide Mannschaften mit einem gerechten Unentschieden.

Stimmen zum Spiel

Lorandt Schuller, Trainer ASK Marz:

„Deutschkreutz hat in den Anfangsminuten ziemlich Druck gemacht, aber außer dem Ausgleichstreffer hatten sie wenige Torchancen. In der zweiten Halbzeit war es ein Schlagabtausch, jede der beiden Mannschaften hätte gewinnen können, wir sind mit dem Remis zufrieden.“

Peter Benes, Trainer FC Deutschkreutz:

„Nach den beiden Treffern in der Anfangsphase gab es keine zwingenden Torchancen für beide Teams, in der zweiten Halbzeit waren wir überlegene, aber es hat meistens der letzte Pass gefehlt, um den Angriff erfolgreich abzuschließen. Wir sind die Remis-Könige der Liga und langsam wird es Zeit, dass wir endlich wieder einen Sieg erringen können.“

