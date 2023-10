2:1 Sieg: Schattendorf beendet den Siegeslauf von Edelserpentin

Details Samstag, 07. Oktober 2023 08:55

Am gestrigen Freitagabend duellierten sich der SV Schattendorf und die SpG Edelserpentin im Rahmen der 10. Runde der Burgenlandliga im Grenzstadion vor rund 300 Zuschauern. Die Gastgeber wollten an ihre adäquaten Leistungen im eigenen Stadion anschließen und erneut punkten. Die SpG andererseits visierte drei Punkte an, um den Anschluss an das Spitzenfeld zu halten. Letztlich brachten die Heimischen eine zwei Tore Führung über die Runden und finalisierten in der Schlussphase einen 2:1 Erfolg.

Offene erste Halbzeit

Das Spiel begann für die Hausherren nicht gut, denn nach fünf Minuten mussten sie verletzungsbedingt einen Spielerwechsel machen, aus dem Spiel: Lazar Milic, neu im Spiel: Nico Koller. Eine Minute später zeichnete sich Goalie Alexander Bernhard bei einem eins gegen eins Duell aus und konnte die Führung der Gäste verhindern. Im weiteren Verlauf der Begegnung lukrierten die Hausherren einige gute Tormöglichkeiten, ohne aber zu einem zählbaren Erfolg zu kommen. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Hitziges Spielende

In der 55. Minute der Führungstreffer für die Heimischen, als Tobias Steiner mit einem sehenswerten Lupfer aus 20 Meter Entfernung den Goalie der Gäste überwinden konnte und es stand 1:0 für die Hausherren. Das Spiel plätscherte so vor sich hin, in der 78. Minute startete Florian Reiner ein Solo und wird im Strafraum der Gäste niedergerissen, Schiedsrichter Robert Gruber zeigte sofort auf den Punkt und Mario Guttmann verwandelte den Strafstoß souverän zur 2:0-Führung der Heimischen. Nur zwei Minuten später der Anschlusstreffer der Gäste, ein Zuspiel von Milán Ángyán erreichte Julian Schwarz und der vollendete zum 1:2. Das war der Weckruf für die Auswärtigen, die nun versuchten, einen Treffer für ein Remis zu erzielen. In der Nachspielzeit wurde es nochmals turbulent, als der Goalie der Gäste, Patrik Erdei, einen Spieler der Heimischen umgestoßen hatte, und dafür die Rote Karte vom Schiri gezeigt bekam.

Stimmen zum Spiel

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Das waren heute Big Points für uns, es war ein ausgeglichenes Match und aufgrund vieler Ausfälle waren wir sehr jung aufgestellt. Die Mannschaft war heute kämpferisch und leidenschaftlich am Limit und sie konnte dadurch ihre spielerische Klasse zeigen. Es war heute sein verdienter Sieg meiner Mannschaft, die heute ein großes Lob verdient hat.“

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Wir haben heute schlecht gespielt, konnten an die letzten Erfolge mit der heutigen Leistung nicht anknüpfen und haben verdient verloren. In der ersten Halbzeit sind wir überhaupt nicht ins Spiel gekommen, in der zweiten Spielhälfte sind wir aufgrund der Spielerwechsel besser geworden. Nach dem Anschlusstreffer haben wir mit einem Stangenschuss Pech gehabt, das hätte das 2:2 sein können.“

