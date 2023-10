Parndorf ist im Vormarsch: 3:1 Sieg in Klingenbach

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 09:33

In der Burgenlandliga gastierte am gestrigen Samstagnachmittag der SC/ESV Parndorf 1900 beim unmittelbaren Tabellennachbarn ASK Klingenbach im Grenzstadion. Beide Vereine haben denselben Punktestand auf ihrem Konto, ein Favorit war im Vorfeld nicht auszumachen. Die Gäste kamen aufgrund einer hervorragenden ersten Halbzeit zur 3:0 Führung, die sie bis auf einen Gegentreffer nicht mehr aus der Hand gaben.

Parndorf war überlegen

Vorsichtiger Beginn beider Mannschaften, man belauerte einander, wer macht den ersten Fehler. Nach 20 Minuten drehten die Auswärtigen auf und starteten ihren Torreigen. In der 27. Minute die 1:0-Führung für die Gäste, Peter Chribik steht nach einem Corner am langen Pfosten und kann ungehindert einköpfen. Die Auswärtigen warteten nicht lange, um den Vorsprung auszubauen, nur fünf Minuten später war es Lukas Umprecht, der nach einer schönen Kombination auf 2:0 erhöhte. In der 40. Minute wird Peter Thüringer am Arm verletzt und wird mit dem Roten Kreuz in das Krankenhaus gebracht. Kurz vor dem Pausenpfiff war es Piotr Pawlowski, der auf 3:0 erhöhte. In der Nachspielzeit hatten die Gäste noch Chancen, den Anschlusstreffer zu erzielen, einmal war es Lukas Stahleder, dann gab es einen Elfmeteralarm im Strafraum der Gäste und schließlich scheiterte Frantisek Lady mit einem Lupfer. Mit dieser klaren 3:0-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Die Hausherren hatten nun mehr vom Spiel

Zu Beginn der 2. Halbzeit ließ es Parndorf ruhiger angehen, dadurch kam die Hatzl-Elf besser ins Spiel, Frantisek Lady hatte in der 68. Minute das 1:3 auf dem Fuß, als er nach einem Doppelpass mit Thomas Babonich am Elfmeterpunkt frei zum Schuss kam, aber es wurde nur ein Roller. In der 73. Minute ein sehenswerter Treffer von Jacob Sulc, der mit einem Fallrückzieher den 1:3 Anschlusstreffer erzielte. Der Torschütze von soeben hatte in der 85. Minute die Möglichkeit, auf 2:3 zu verkürzen, aber sein Kopfball wurde vom Goalie der Gäste, Martin Kraus, bravourös gehalten.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„In den ersten 20 Minuten war das Spiel ziemlich ausgeglichen, mit Torchancen auf beiden Seiten. Anschließend waren wir zu passiv, taktisch undiszipliniert und es wurde nichts mehr ao gemacht, was wir vor dem Spiel besprochen hatten. In der zweiten Halbzeit ist es dann besser gelaufen, aber es war zu wenig, um noch ein Remis zu schaffen.“

Wolfgang Fischer, Trainer SC/ESV Parndorf 1900:

„Mit dem 3:0 kurz vor der Pause war das Spiel schon entschieden, in der zweiten Halbzeit wechselte ich vier Spieler ein, um diese für ihre Trainingsleistung zu belohnen. Außerdem kamen einige wieder genesene Spieler zurück, sodass wir nun aus dem Vollen schöpfen können. Momentan passt alles perfekt, wir sind nach anfänglichen Schwierigkeiten wieder voll in der Spur.“

