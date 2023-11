Lucky Punch rettet Ritzing einen Punkt in Rudersdorf

Details Sonntag, 05. November 2023 09:31

Der USVS Hausbauführer Rudersdorf empfing am Samstagnachmittag den SC Ritzing zum Meisterschaftsspiel der 14. Runde in der Burgenlandliga. Die Heimischen visierten drei Punkte an, damit der Anschluss zum Tabellenmittelfeld gehalten werden kann. Die Gäste wollten die Heimniederlage gegen Kohfidisch ausmerzen. In einer unterhaltsamen Begegnung trennten sich beide mit einem 1:1 Remis, wobei die Furtner-Truppe den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit erzielte.

Offene erste Halbzeit

In den Anfangsminuten dieser Begegnung hatten die Auswärtigen einen leichten Feldvorteil, kontrollierten das spiel, ohne aber zu zwingenden Torchancen zu kommen. Mit Fortdauer des Spiels wurden die Hausherren immer stärker und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, indem es Torchancen auf beiden Seiten gab. Einmal vergab Martin Gander in aussichtsreicher Position für Ritzing. Kurz vor der Pause gab es Elfmeteralarm in Strafraum der Heimischen, aber die Pfeife von Schiedsrichter Christoph Ruffa blieb stumm, der aber mit der Verteilung von Gelben Karten sehr großzügig war. Somit wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Späte Tore für beide Mannschaften

Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Hausherren die leicht überlegene Mannschaft und kamen auch öfters vor das Gehäuse der Auswärtigen, konnten aber keine zwingenden Torchancen lukrieren. In der 61. Minute zeigte der Schiri dem Ritzinger Spieler Kevin Weingrill die Gelb-Rote Karte und schickte ihn vorzeitig zum Duschen. In der 80. Minute ein schön vorgetragener Angriff der Hausherren über die Seite, Ibrahim Sahin nimmt das Leder mit und spielt den Ball weiter auf Flamur Muleci und der schiebt das Spielgerät am Goalie der Gäste vorbei zur 1:0 Führung. Nun spielten die Gäste auf den Ausgleich und berannten das Tor der Gastgeber und wurden dafür auch belohnt, einen scharf geschossenen Freistoß von Lazar Cvetkovic kann der Torwart der Heimische nur nach vorn abklatschen und Jakub Valek ist zur Stelle und netzte zum 1:1 Ausgleich ein. Eine Minute später hatten die Hausherren noch eine hochkarätige Torchance, aber der gerade zuvor eingewechselte Marco Sifkovits vergab alleinstehend vor dem Goalie der Gäste.

Stimmen zum Spiel

Harald Bacher, Trainer USV Hausbauführer Rudersdorf:

„Wir waren heute die bessere Mannschaft und es schmerzt, wenn man in der Nachspielzeit den Ausgleich bekommt. Aber wenn mir vor dem Spiel einer gesagt hätte, wir machen einen Punkt, dann hätte ich das sofort unterschrieben. Das Positive ist, dass meine Mannschaft in den letzten Begegnungen eine ansprechende Leistung gezeigt und taktisch gut gespielt hat und darauf kann man aufbauen.“

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Grundsätzlich regt mich die schlechte Leistung eines Schiedsrichters nicht auf, aber die war heute grausam, der hat einen miserablen Tag erwischt. Ein klarer Elfmeter, der nicht gegeben wurde und ein Abseitspfiff, der nicht berechtigt war, hat uns den Sieg gekostet. Meiner Mannschaft ist die Leichtigkeit der letzten Spiele verloren gegangen. Schlussendlich können wir mit dem Unentschieden zufrieden sein, da der Ausgleichstreffer für uns in der Nachspielzeit gefallen ist.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.