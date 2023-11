Formtief beendet: Edelserpentin gewinnt mit 3:0 gegen Deutschkreutz

Details Sonntag, 05. November 2023 09:42

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der SpG Edelserpentin und dem FC Deutschkreutz im Rahmen der 14. Runde der Burgenlandliga. Die Gastgeber sind in der aktuellen Saison in ein Formtief geraten und haben keines der letzten vier Matches gewinnen können. Die Gäste benötigten aufgrund des aktuellen Tabellenstandes dringend einen Dreier. Edelserpentin konnten mit 3:0 gewinnen und setzten damit ihrer Negativserie ein Ende.

Nach dem 0:1 wurden die Gäste überlegen

Von Beginn an übernahmen die Hausherren das Kommando auf dem Spielfeld und lukrierten einige gute Tormöglichkeiten, die sie aber nicht verwerten konnten. Aber in der 15. Minute das 1:0 für die Heimischen, als ein Vorstoß auf der linken Seite gut in die Mitte gespielt wurde und Julian Schwarz stand goldrichtig und netzte ein. Das 0:1 war der Weckruf für die Gäste, nun kamen sie besser ins Spiel und hatten auch einige Tormöglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen, aber ein Lattenschuss von Tobias Szaffich und einige gute Angriffe, die aber nicht zu Ende gespielt wurden, war die einzige Ausbeute. Mit der 1:0-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Umstellung im Mittelfeld brachte den Hausherren den Sieg

Nach der Pause war die Partie in den ersten 10 Minuten ausgeglichen, dann kamen die Hausherren durch Milán Ángyán zur 2:0-Führung.(55.) In der 68. Minute machte Aron Varga mit dem 3:0 den Deckel drauf, als er nach einer hohen Flanke und dem nachfolgenden Gestocher im Strafraum am schnellsten reagierte und das Leder über die Torlinie schob.

Stimmen zum Spiel

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„In der ersten Viertelstunde hätten zwei Tore machen müssen, so gute Torchancen waren vorhanden, danach war Deutschkreutz eindeutig besser. In der Pause hatten wir umgestellt und dann lief es viel besser für uns. Nach dem 2:0 haben wir das Match voll im Griff gehabt und verdient gewonnen.“

Peter Benes, Trainer FC Deutschkreutz:

„Es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten, in der Ersten haben wir nach dem 0:1 das Kommando übernommen und haben besser gespielt. In der Halbzeitpause haben wir uns vorgenommen, dass wir aufgrund unserer Überlegenheit den Ausgleichstreffer erzielen müssen, dann haben wir ein blödes Tor bekommen und danach haben wir nichts mehr auf die Reihe bekommen.“

