Sankt Margarethen setzt Erfolgslauf fort: 3:0-Sieg gegen Halbturn

Details Sonntag, 05. November 2023 09:53

Der in guter Form befindliche SV Sankt Margarethen empfing am Samstagnachmittag in der 14. Runde der Burgenlandliga im Greabochstadion den USV Halbturn. Aufgrund des bisherigen Meisterschaftsverlaufs ging die Heimmannschaft als eindeutiger Favorit in diese Partie. Das konnten die Hausherren bestätigen und gingen mit 3:0 als Sieger aus diesem Nordderby hervor.

Die Hausherren waren überlegen

Von Beginn an nahmen die Hausherren das Heft in die Hand und hatten einige gute Torchancen heraus gespielt. In der 17. Minute scheiterte Ernest Grvala mit einem Penalty an Torwart Rene Summer, der das Leder sensationell aus der Ecke fischte. Nur zwei Minuten später machte Grvala seinen verschossenen Elfmeter wieder wett, als er nach einem Corner aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung einlochte. In der Folge kamen die Gäste besser ins Spiel und konnten das Match offener gestalten, obwohl sie gegen den starken Gegenwind ankämpfen mussten. Torchancen konnten die Gäste in der ersten Halbzeit keine herausspielen, sodass die Seiten mit der 1:0-Führung der Hausherren gewechselt wurden.

Halbturn kam besser ins Spiel

Nun hatten die Gäste auch ihre Torchancen, diese brachten aber keinen Treffer. In der 60. Minute konnte Thomas Jusits nach einem Foul an Gergö Fönyedi per Elfmeter auf 2:0 erhöhen. Fünf Minuten später traf Marco Philip Hoffmann das leere Tor nicht, mit einem Anschlusstreffer wäre die Partie noch einmal spannend geworden. In der 77. Minute ein Sturmlauf von Lukas Burian auf der Seite, sein Stanglpass konnte Hoffman nicht verwerten. Bei dieser Aktion verletzte sich Burian, sodass er ausgewechselt werden musste. Den Schlusspunkt in dieser Begegnung setzte wieder Ernest Grvala, der in der 84. Minute einen Sololauf gekonnt zum 3:0-Endstand einlochte.

Stimmen zum Spiel

Günther Welz, Obmann SV Sankt Margarethen:

„Wir freuen und jetzt über den dritten Platz im Klassement und außerdem über die zahlreichen Zuschauer. Wir haben in den Anfangsminuten viele gute Tormöglichkeiten vergeben, sind aber schlussendlich als verdiente Sieger vom Platz gegangen.“

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Wir hatten in der zweiten Halbzeit die Chance, das Spiel zu drehen, aber leider konnten wir unsere Torchancen nicht verwerten. Die Tore, die wir bekommen haben, waren unnötig, da hat meine Mannschaft nicht clever reagiert. Ein Remis lag im Bereich des Möglichen.“

