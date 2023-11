SV Leithaprodersdorf setzt Siegeslauf gegen Rudersdorf fort

Details Sonntag, 12. November 2023 08:53

Der SV Leithaprodersdorf hat die letzten beiden Matches in der Burgenlandliga gewonnen und geht zum Abschluss der Saison mit breiter Brust in das Spiel gegen Rudersdorf. Die Gäste haben ihr letztes Spiel gegen Ritzing mit einem Remis beendet und wollten natürlich auch hier vor Ort wieder punkten. Die Hausherren ließen den Gästen aber keine Chance, wenigstens ein Punkt mit auf die Heimreise zu nehmen und besiegten den Tabellenvorletzten klar mit 3:0.

Rudersdorf hat gut mitgehalten

In den Anfangsminuten hatten die Gäste, mit dem Wind im Rücken einige gute Tormöglichkeiten, einmal traf Flamur Muleci nur das Aluminium, dann konnte Fabian Wonisch eine gute Chance im eins zu eins Duell mit dem Goalie der Hausherren nicht verwerten. In der 34. Minute dann das 1:0 für die Hausherren, ein scharf geschossener Freistoß von Tobias Beran schlug im Torhütereck ins Gehäuse der Auswärtigen ein. Dem 2:0 war eine Superkombinationen über mehrere Stationen vorausgegangen und der Endabnehmer dieses Angriffes war Simeon Markhardt, der in der 40. Minute das Spielgerät im Kasten der Auswärtigen unterbrachte. Die Hausherren hatten nach der Anfangsoffensive noch einige Torannäherungen, die aber keinen weiteren Treffer brachten.

Die Hausherren verwalteten das Ergebnis

Nach dem Seitenwechsel ließen es die Heimischen mit der 2:0 Führung ruhiger angehen, sie verwalteten das Resultat routiniert und kamen in der 77. Minute zu einem weiteren Treffer, Levi Markhardt wurde im Strafraum der Gäste gefoult und Tobias Beran verwandelte den Elfmeter souverän mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 Endstand.

Stimmen zum Spiel

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Wir haben in der ersten Halbzeit gegen den Wind gespielt und trotzdem zwei Treffer erzielt, in der zweiten Halbzeit mit dem Wind im Rücken hat es seltsamerweise nicht mehr so gut mit unseren Kombinationen geklappt, wir haben das Ergebnis verwaltet, ohne Torchance herauszuspielen.“

Harald Bacher, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„In der ersten Halbzeit haben wir gut mitgehalten, hatten auch unsere Torchancen, das 0:1 hätten wir nicht bekommen dürfen, der Ball ist haltbar gewesen. In der zweiten Halbzeit haben wir gegen den immer stärker werdenden Wind gespielt und keine Torchancen mehr herausgespielt. Die Leistung meiner Mannschaft war im Ganzen gesehen nicht schlecht, ich bin mit der Entwicklung des Teams sehr zufrieden.“

