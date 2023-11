Schmeichelhafter 3:0-Sieg des Tabellenführers gegen Edelserpentin

Details Sonntag, 12. November 2023 09:04

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem ASV Siegendorf und der SpG Edelserpentin im Rahmen der 15. Runde der Burgenlandliga. Die Gastgeber sind in der aktuellen Saison die stärkste Mannschaft der Hinrunde, Edelserpentin ist der beste Aufsteiger der Liga. Siegendorf hatte noch das Nachtragsspiel vom Dienstag gegen Schattendorf in den Beinen, Edelserpentin hat nach einer Durststrecke am letzten Wochenende wieder einen Sieg errungen. Im letzten Spiel der Saison gab es für den Aufsteiger nichts zu holen, Siegendorf war einfach zu stark und siegte mit 3:0.

Chancenarme erste Spielhälfte

An die 250 Zuschauer sind in den SVETA-GROUP SPORTPARK gekommen, um im letzten Spiel der Saison den Tabellenführer zu sehen. Bereits in der 6. Minute hatte Goalgetter Lukas Grozurek eine gute Torchance, konnte diese aber nicht verwerten. Auch Dominik Wydra hatte mit einem Distanzschuss eine gute Möglichkeit, einen Treffer zu erzielten, aber der Goalie der Auswärtigen konnte das Geschoss entschärfen. Die Gäste hatten einige Torannäherungen, aber eine zwingende Torchance war nicht dabei. Somit wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Drei Zufallstreffer für die Hausherren

In der 50. Minute das 1:0 für die Hausherren, nach einem Corner kam der abgewehrte Ball noch zweimal retour, ehe Deni Stoilov per Kopf das Spielgerät im Kasten der Auswärtigen unterbrachte. Ein Eigentor von Edelserpentin, Edin Muji war der Unglücksrabe, brachte die 2:0 Führung für die Hausherren. Es gab weitere Tormöglichkeiten für die Einheimischen, diese konnten aber nicht verwertet werden. In der Nachspielzeit setzte Mario Stefel mit seinem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt der chancenarmen Partie.

Stimmen zum Spiel

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf:

„Es war ein sehr chancenarmes Spiel, die Gäste haben kaum Torchancen gehabt, wir haben unsere Chancen nicht zu Ende gespielt, haben mit Standards unsere Tore erzielt. Der 3:0 Sieg war letztlich schmeichelhaft für uns.“

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Der Sieg von Siegendorf ist meiner Meinung nach zu hoch ausgefallen, ein 1:0 oder 2:0 hätte es auch getan. Der Tabellenführer hat ausgezeichnete Einzelspieler in der Mannschaft, gegen die ist schwer zu spielen. Nach Aussage der Siegendorfer Funktionäre waren wir der einzige Aufsteiger, der mitgespielt und sich nicht hinten festgesetzt hat. Es war teilweise ein offener Schlagabtausch, aber zwingende Torchancen haben wir keine heraus gespielt. Wir haben in der zweiten Halbzeit vier junge talentierte Eigenbauspieler eingesetzt, welche wir im Frühjahr in die Kampfmannschaft einbauen möchten.“

