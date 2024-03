Leithaprodersdorf 3:0-Derbysieger über Sankt Margarehten

Spielberichte

Details Samstag, 16. März 2024 09:15

Der SV Leithaprodersdorf empfing am Freitagabend den SV Sankt Margarethen zum Schlagerspiel der 18. Runde in der Burgenlandliga. Die Heimischen weisen im Frühjahr eine makellose Bilanz auf, zwei Matches und zwei Siege. Die Gäste wollten die adäquate Leistung gegen Siegendorf prolongieren und hofften zumindest auf einen Punkt. Es war kein großer fußballerischer Leckerbissen, was den Zuschauern geboten wurde; aber es war ein spannendes Spiel, da die Gäste in der zweiten Halbzeit die dominierende Mannschaft waren und gute Torchancen hatten. Letztlich waren die Hausherren die clevere Mannschaft und behielten die drei Punkte im heimischen Stadion.

Hausherren hatten einen guten Start

Über 700 Zuschauer strömten bei herrlichem Fußballwetter in die LeithArena, um dieses Schlagerspiel der 18. Runde in der Burgenlandliga zu verfolgen. Von Beginn an dominierten die Hausherren das Geschehen auf dem Spielfeld und drückten den Gegner in dessen eigene Spielhälfte zurück. In der 18. Minute ließ Tobias Beran eine Granate Richtung Tor der Gäste los; Goalie Jonas Pascher kann das Leder nicht bändigen und Goalgetter Noel Kustor war zur Stelle und es hieß 1:0 für die Gastgeber. Das 2:0 in der 30. Minute fabrizierte Tobias Beran selbst, als sein Schuss aus ca. 20 Metern abgefälscht wurde und unhaltbar in den Maschen des Gehäuses der Auswärtigen einschlug. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Noel Kustor noch das 3:0 vor den Füßen, er vergab aber diese hochkarätige Torchance. Von den Gästen war bis zu diesem Zeitpunkt nicht viel zu sehen, sodass mit der 2:0 Führung der Heimischen die Seiten gewechselt wurden.

Die Gäste kamen besser ins Spiel

Nach dem Seitenwechsel übernahm die Lederer-Truppe die Initiative auf dem Spielfeld und lukrierte etliche gute Tormöglichkeiten, aber ohne zu einem Torerfolg zu kommen. In der 80. Minute die endgültige Entscheidung, ein gelungenes Kombinationsspiel von Noel Kustor und Tobias Beran kam zu Paul Eder und der fackelte nicht lange herum und es stand 3:0 für die Santner-Elf. Mit diesem Sieg prolongiert Leithaprodersdorf seinen Erfolgslauf im Frühjahr.

Stimmen zum Spiel

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Kurz nach dem Spielende bin ich noch immer etwas Baff, weil in der ersten Halbzeit haben wir die Gäste nicht ins Spiel kommen lassen, haben voll attackiert und haben den Gegner in der ersten Halbzeit keine Torchance ermöglicht. In der zweiten Halbzeit haben wir einen Gang zurückgeschaltet, haben aber keine Torchancen des Gegners zugelassen. Trotz des momentanen Erfolges müssen wir demütig bleiben, denn wir wissen schon, woher wir kommen.“

Günther Welz, Obmann SV Sankt Margarethen:

„In der ersten Halbzeit waren wir klar unterlegen, in der zweiten Spielhälfte waren wir besser, hatten auch gute Tormöglichkeiten, haben aber das Tor nicht getroffen. Die Niederlage ist um ein Tor zu hoch ausgefallen.“

Details

