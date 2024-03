Schattendorf holt wichtige Punkte aus Horitschon

Spielberichte

Details Sonntag, 17. März 2024 08:03

Am gestrigen Samstagnachmittag duellierten sich der ASK Horitschon und der SV Schattendorf im Rahmen der 18. Runde der Burgenlandliga. Die Gastgeber hatten ihre letzten drei Matches gewonnen, die Gäste gingen viermal in Serie als Verlierer vom Platz. Horitschon wollte seine Siegesserie prolongieren; Schattendorf benötigt dringend Punkte, um nicht tiefer in die Abstiegszone zu geraten. Was sich schon im Spiel gegen Parndorf abgezeichnet hat, Schattendorf spielt im Frühjahr mit den Verstärkungen einen einwandfreien Fußball und packte drei wichtige Punkte ins Gepäck für die Heimreise.

Blitztor der Gäste

Schneller kann ein Tor im Fußball nicht fallen, eine weite Vorlage direkt nach dem Anstoß auf die Seite, Niklas Guttmann setzt zur Flanke an, aber das Leder reißt ihm ab und das Spielgerät via Innenstange in den Maschen zappeln lässt. Das waren 10 Sekunden und der SV führt mit 1:0. Aber die Antwort der Hausherren lässt nicht lange auf sich warten; in der 9. Minute trifft David Gräf nur die Stange, sieben Minuten später ist es Lukas Ostermann, der nach einem missglückten Klärungsversuch per sehenswertem Volley Torwart Alexander Bernhardt überhebt und es steht 1:1. In der 35. Minute ist es Goalgetter Sebastian Trenkmann, der von Mario Rekirsch mustergültig bedient wird und den Stanglpass nur noch über die Torlinie zum 2:1 für die Gastgeber schieben muss. Bis zum Pausenpfiff gab es keine weiteren bemerkenswerten Situationen, sodass mit der knappen 2:1 Führung für die Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Schattendorf drehte das Spiel

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Heimischen durch Mario Rekirsch auf 3:1 zu erhöhen, aber er verpasste eine Hereingabe von Dominik Huber. Sechs Minuten später, der Ausgleich für die Gäste! Nachdem vorerst Sebastian Schaller an Schlussmann Szolt Ratkai gescheitert war, dieser noch parieren kann, ist es der eingewechselte Bulcsú Szántó, der nachsetzt und auf Patrick Derdak ablegt, und der muss den Ball in der Folge nur noch über die Linie zum 2:2-Ausgleich drücken. In der 68. Minute ein Elfmeter für die Gäste, nachdem Bulcsú Szántó im Strafraum gefoult wurde, Kapitän Gerhard Karner tritt an und rumms, steht es 3:2 für die Auswärtigen. Nun rührte Schattendorf den Beton an und der hielt bis zum Abpfiff der spannenden Partie.

Stimmen zum Spiel

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Wir haben zu viele Torchancen ausgelassen, leider haben wir das dritte Tor nicht gemacht und das hat sich dann gerächt. Zum Spielende sind die Schattendorfer tief gestanden und haben keinen Treffer mehr zugelassen.“

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Es war ein harter Fight, wir sind nach 10 Sekunden in Führung gegangen. Niklas Guttmann, einem 16-jährigen Stürmer, ist dieses Kunststück gelungen. Für uns war es wichtig, dass wir nach der Führung der Hausherren kein drittes Tor vor dem Seitenwechsel bekommen. In der zweiten Spielhälfte sind wir kompakt gestanden und haben verdient die drei Punkte mit auf die Heimreise genommen.“

