Hattrick von Lukas Szabo sorgte für den 3:1-Sieg von Siegendorf

Details Sonntag, 17. März 2024 08:22

Der ASV Siegendorf empfing am Samstagnachmittag den FC Deutschkreutz zum Meisterschaftsspiel der 18. Runde in der Burgenlandliga. Die Heimischen visierten nach dem 4:1-Erfolg in Halbturn drei weitere Punkte an, damit die Führungsposition in der Liga gefestigt wird. Die Gäste wollten nach zwei Remis endlich voll punkten. Es war kein fußballerischer Leckerbissen, was den Zuschauern geboten wurde; es gab zu viele verletzungsbedingte Unterbrechungen, die einen Spielfluss verhinderten.

Frühes Tor der Gäste

Das Spiel begann mit einem frühen Tor der Gäste, ein perfekter Konter über Marc Haiden und David Thumberger, der spielt einen genialen Stanglpass auf Tobis Szaffich und der muss nur mehr zur 1:0-Führung einschieben. In der Folge war Siegendorf überlegen. Aber ohne zwingende Torchancen. Es dauerte bis zur 42. Minute, ehe die Hausherren den Ausgleichstreffer erzielen konnten. Ein gelungener Angriff der über die Seite, der Ball wird in die Tiefe gespielt, Lukas Szabo nimmt das Leder gekonnt und hämmerte es unter die Latte des Gehäuses der Auswärtigen zum 1:1-Ausgleich. Mit dem 1:1-Remis wurden die Seiten gewechselt.

Die Hausherren erhöhten den Druck

Der Druck der Hausherren wurde stärker, die berannten das Tor der Gäste, die mit einer 5-4-1-Formation verteidigten, und die Gastgeber nicht oft vor das eigene Tor kommen ließen. In der 60. Minute konnte sich der FC-Torhüter Lukas Sebestyen nach einem Gestocher im Strafraum mit einer Glanzparade auszeichnen. Die Schilhan-Truppe versuchte mit allen Mitteln den Catenaccio zu überwinden, was ihnen in der 86. Minute gelungen ist. Nach einem Angriff kommt das Spielgerät zu Lukas Grozurek und der passt weiter zu Lukas Szabo und der kannte kein Erbarmen und schoss zur 2:1-Führung der Heimischen ein. Nun mussten die Gäste ihr Defensivverhalten aufgeben, was zur Folge hatte, dass Lukas Szabo mit seinem dritten Treffer in der 89. Minute den 3:1-Endstand erzielte.

Stimmen zum Spiel:

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf:

„Wir haben unkonzentriert begonnen, dadurch konnten die Gäste in Führung gehen. Im Anschluss daran war es schwer, in den Spielrhythmus zu kommen, da andauernd Spieler der Gäste behandelt werden mussten und dadurch haben sie versucht, viel Zeit von der Uhr zu nehmen. Angesichts dessen ließ das Schiedsrichterteam auch sieben Minuten nachspielen. Wir konnten im Frühjahr noch nie mit derselben Mannschaft wegen verschiedener Ausfälle antreten.“

Roman Fennes, Trainer FC Deutschkreutz:

„In der ersten Halbzeit haben wir gute Momente gehabt, eine 2:0-Führung wäre möglich gewesen. Siegendorf hat mit der ersten wirklichen Torchance den Ausgleich erzielt. In der 72. Minute hat sich Tobias Szaffich verletzt, der einzige Spieler, der die Abwehr der Siegendorfer beschäftigt hat. Schlussendlich hat sich die Qualität der Siegendorfer durchgesetzt.“

