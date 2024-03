Nik Wukitsevits mit Doppelpack sichert Kohfidisch ein Remis in Pinkafeld

Spielberichte

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zur Begegnung in der Burgenlandliga zwischen dem SC Pinkafeld und dem ASK Kohfidisch im Rahmen der 18. Runde der aktuellen Saison. Man durfte gespannt sein, wie der FC das Eröffnungsspiel im neu renovierten Stadion absolviert. Beide Mannschaften kämpften um die Platzierung im oberen Tabellenmittelfeld und nach einem spannenden Fight gab es eine gerechte Punkteteilung.

Es entwickelte sich ein gutes Fußballspiel

Beide Mannschaften zeigten von Beginn an, dass sie heute als Sieger den Platz verlassen wollen. Es entwickelte sich ein offensives Fußballspiel, indem keine Mannschaft Feldvorteile für sich verbuchen konnte. In der 35. Minute holte Florian Csencsits einen Pinkafelder Spieler in eigenen Strafraum von den Beinen, Schiedsrichter Albert Wandl zeigte sofort auf den Punkt und dem Verursacher die glatt Rote Karte. Standard-Spezialist Christoph Saurer hat keine Mühe, den Penalty im Gehäuse der Gäste zur 1:0-Führung unterzubringen. Wer nun dachte, die Partie ist für die Heimischen gelaufen, der sah sich getäuscht, denn die Gäste spielten weiter munter drauflos und wurden für ihre Bemühungen belohnt. In der 42. Minute eine gelungene Kombination über Kevin Hassler zu Florian Englitsch, der leitet das Leder weiter auf Nik Wukitsevits und der ließ eine Granate vom Stapel und die landete im Kreuzeck des Gehäuses der Heimischen. Auch die Gastgeber hatten ihre Tormöglichkeiten in der ersten Spielhälfte, aber Lukas Wenninger und David Korherr konnten ihre Torchancen nicht verwerten. Somit wurden mit dem 1:1-Remis die Seiten gewechselt.

Zwei frühe Tore nach dem Seitenwechsel.

Die zweite Spielhälfte begann gleich mit einem Paukenschlag; in der 48. Minute ein Pressball zehn Meter vor dem Tor der Auswärtigen, das Spielgerät vollzog eine seltsame Kurve und landete hinter Goalie Timon Grubmüller zur erneuten Führung der Halwachs-Truppe. Kaum hatten sich die Fans vom Torjubel beruhigt, gab es einen Freistoß für die Gäste; der Kanonier vom Dienst Nik Wukitsevits legte sich das Leder zurecht und hämmerte das Leder in die Maschen des Tores der Hausherren zum 2:2. Im Anschluss an diese Treffer gab es noch gute Tormöglichkeiten für beide Mannschaften, aber es blieb schlussendlich beim gerechten 2:2-Remis.

Stimmen zum Spiel

Lukas Halwachs, Trainer SC Pinkafeld:

„Nach der Roten Karte für den Gegner haben wir gedacht, dass wir das Spiel besser kontrollieren können, aber das war nicht so. Mit der Leistung der Mannschaft sind wir nicht zufrieden und wir tun uns sehr schwer, gegen defensiv eingestellte Mannschaften zu gewinnen.“

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„In den ersten 35 Minuten haben wir ausgezeichnet Fußball gespielt, haben gelungene Kombinationen gehabt, was fehlte, waren effektive Torchancen, dann ist Florian Csencsits mit der Roten Karte vom Platz gestellte worden, aber man hat bis zum Schlusspfiff nicht gemerkt, dass wir einen Mann weniger auf dem Rasen hatten. Insgesamt war es eine sehr gute Leistung meiner Mannschaft, in der Jonas Johann Herczeg und Nik Wukitsevits herausgeragt haben."

