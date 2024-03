Viele Torchancen-keine Tore: Bad Sauerbrunn und Rudersdorf trennen sich mit einem torlosen Remis

Spielberichte

Details Sonntag, 17. März 2024 10:31

Im gestrigen Meisterschaftsspiel der 18. Runde in der Burgenlandliga kreuzten der SC Bad Sauerbrunn und der USVS Hausbauführer Rudersdorf die Klingen. Die Formkurve vom SC ist in letzter Zeit ein einziges Auf und Ab. Die letzten fünf Spiele hat man abwechselnd zuerst verloren und dann gewonnen, oder es folgte ein Remis. In der Tabelle der Burgenlandliga liegt die Mannschaft von Heinz Kremser mit 24 Punkten auf Rang fünf. Der USVS Hausbauführer Rudersdorf hat die letzten vier Partien verloren und kämpft gegen den Abstieg. Nach einer hart umkämpften Partie trennten sich beide Mannschaften mit einem gerechten 0:0-Remis.

Beide Mannschaften versuchten, das erste Tor zu erzielen

Das Spiel hatte einen rasanten Start; bereits in der 5. Minute konnte sich der Goalie der Hausherren, Lukas Stifter, mit einer Glanztat auszeichnen und verhinderte die frühe Führung der Gäste. Auch die Heimischen kamen zu ihren Torchancen, aber Michal Kozak vergab in aussichtsreicher Position, als er einen Kopfball über das Tor der Auswärtigen köpfte. Es war ein ewiges hin und her, beide Mannschaften spielten einen Offensivfußball, es fehlte nur das Salz in der Suppe, nämlich Tore. Somit wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Tore blieben auch in der zweiten Halbzeit Mangelware

In der zweiten Halbzeit gab es wieder Torchancen auf beiden Seiten; ein Tor für Rudersdorf in der 56. Minute durch Ibrahim Sahin wurde wegen angeblichen Abseits nicht gegeben. Beide Mannschaften bemühten sich redlich, einen Treffer zu erzielen, aber es war wie verhext; das Runde wollte nicht ins Eckige, sodass es beim torlosen Remis geblieben ist.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Es ist ärgerlich, dass wir kein Tor erzielt haben; Torchancen waren genügend vorhanden; zur Pause hätten wir schon mit 2:0 führen müssen. Aber Rudersdorf hat gut verteidigt und wenig zugelassen. Es waren zwei verlorene Punkte für uns, denn wir hätten im eigenen Stadion schon gerne gewonnen.“

Patrick Steiner, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Es war meiner Meinung nach ein gerechtes Remis, uns ist ein Tor wegen angeblichen Abseits nicht gegeben worden. Es war ein ansehnliches Fußballspiel, es ging immer hin und her. Wir sind ersatzgeschwächt angereist, haben drei 18-jährige Einheimische in der Startelf gehabt, auf der Bank saßen drei Reservespieler, mehr können wir zurzeit nicht aufbieten. Es fehlen auch die Spieler für die U-23, das Spiel musste abgesagt werden.“

