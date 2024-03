Torloses Remis gegen Klingenbach bringt Marz den ersten Punkt im Frühjahr

Spielberichte

Details Sonntag, 17. März 2024 10:40

Der ASK Klingenbach begrüßte am Samstagnachmittag in der Burgenlandliga den ASK Marz zum Duell in der 18. Runde. Die Hausherren hatten ihre letzten beiden Spiele mit einem Remis beendet und wollten nun in der Frühjahrssaison endlich einmal voll punkten. Die Gäste konnten in den letzten elf Begegnungen kein Spiel gewinnen und hoffen, mindestens einen Punkt mit auf die Heimreise zu nehmen. Das ist dem ASK Marz gelungen, obwohl man wieder keinen Treffer erzielen konnte. Chancen waren wie in den letzten Begegnungen genügend vorhanden.

Hausherren waren drückend überlegen

Die Hausherren starteten stürmisch in diese Partie; bereits in der 8. Minute gab es eine Doppelchance für Marco Laubner und Matej Skreptak, beide konnten ihre Kopfbälle nicht im Kasten der Auswärtigen unterbringen. Eine nächste Torchance hatte Jacub Sulc, konnte aber den Goalie der Gäste nicht bezwingen. Die Gäste ließen die Hausherren kommen und versuchten ihr Glück mit Konterfußball; Patrik Rumansky scheiterte im Eins-gegen-Eins an Torhüter Stefan Schuller. Da bisher keine Tore gefallen sind, wurden die Seiten mit dem torlosen Remis gewechselt.

Marz kam besser ins Spiel

Zu Beginn der zweiten Halbzeit dasselbe Bild wie in der Ersten; Klingenbach drückte auf den Führungstreffer, Marz verteidigte gut. Es gab gute Kombinationen der Hausherren, einmal war ein schöner Spielzug von hinten heraus, Robin Tunjic zu Jacub Sulc, der weiter zu Marco Laubner und der verzieht seinen Schuss, sodass er knapp am Pfosten des Gehäuses der Gäste vorbeirauscht. Aber ab der 60. Minute kamen die Auswärtigen immer besser ins Spiel, lukrierten ihrerseits gute Tormöglichkeiten, aber Ciprian-Florin Brata und Radomir Jovanovic konnten die Torchancen nicht verwerten. In der letzten Minute hatten Gäste noch das Glück, dass sich nach einem Corner nicht das 0:1 kassierten.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Das Spiel hätte nach 60 Minuten für uns entschieden sein müssen, so viele Torchancen haben wir vergeben. Ab Mitte der zweiten Halbzeit haben wir unsere Defensive gelockert und Marz kam auch zu guten Torchancen. In der Schlussphase hätten wir das Spiel noch verlieren können.“

Lorandt Schuller, Trainer ASK Marz:

„Wir haben nun schon wieder zwei Punkte liegen gelassen, wir bringen einfach keinen Treffer zustande. In der zweiten Halbzeit haben wir hochkarätige Torchancen liegen lassen, die eigentlich zu einem Treffer hätten führen müssen.“

