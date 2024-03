Revanche geglückt: Horitschon entführt drei Punkte von der SpG Edelserpentin

Spielberichte

Details Sonntag, 24. März 2024 08:20

Am Samstagnachmittag empfing die SpG Edelserpentin den ASK Horitschon zum Duell in der 19. Runde der Burgenlandliga. Dieses Spiel hatte eine gewisse Brisanz, hatte doch Horitschon das Hinspiel auf dem grünen Tische wegen eines falschen Vornamens verloren. Beide Mannschaften hatten in den vergangenen Tagen eine äußerst bittere Niederlage vom letzten Wochenende zu verarbeiten. Edelserpentin zog gegen Parndorf den Kürzeren. Für den ASK war die Heimniederlage gegen Schattendorf nach drei Siegen in Serie äußerst bitter. An diesem Spieltag wollten die Gäste zeigen, dass sie auch auf dem Spielfeld siegen können und fuhren mit einem 2:1 Sieg in Richtung Heimat.

Edelserpentin mit besserem Beginn

In den ersten Minuten der Begegnung entwickelte sich eine offene Partie, beide Mannschaften versuchten zu einem Torerfolg zu kommen. Dieses Vorhaben gelang den Hausherren, als Endrit Mucolli einen gelungenen Angriff startete, den Ball zu Julian Schwarz weiterleitete und der fackelte nicht lange herum und ließ eine Granate vom Stapel und es hieß 1:0 für die Hausherren. In der Folge kamen die Gäste besser ins Spiel und gestalteten die Partie offen; Pech hatte David Gräf, dass sein Kopfball nur die Latte traf, das hätte der Ausgleichstreffer der Gäste sein können. Mit der knappen 1:0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Horitschon nun überlegen

In der zweiten Halbzeit waren die Gäste die dominierende Mannschaft und kamen in der 62. Minute zum Ausgleich, als eine gelungene Kombination über Mario Rekirsch und dem gerade zuvor eingewechselten Alexander Ackerler und der finalisierten den Angriff mit einem Stanglpass auf Rene Maschler und der hatte keine Mühe, das Leder zum 1:1-Ausgleich über die Torlinie zu drücken. Nur vier Minuten später hatten die Gäste die Chance zum Führungstreffer, aber Sebastian Trenkman vergab den an ihm verschuldeten Elfmeter, den Goalie Patrik Erdei bravourös gehalten hat. Den Schlusspunkt setzte wiederum Rene Maschler, der mit seinem zweiten Treffer in der 85. Minute den 2:1 Endstand fixierte.

Stimmen zum Spiel

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Wir sind gut in die Partie gestartet, haben 1:0 geführt, aber dann ist Horitschon besser ins Spiel gekommen. Zwei Fehlentscheidungen des Schiedsrichters in der zweiten Halbzeit haben uns um den Sieg gebracht.“

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Es war eine spannende Partie, welche wir verdient gewonnen haben, da wir in der zweiten Halbzeit das Match beherrscht haben. Die Einwechslung von Philip Wessely hat uns auf die Siegerstraße gebracht. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, wie sie sich heute präsentiert hat."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.