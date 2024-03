ASK Marz: der Knoten ist geplatzt, Torflaute beendet, 5:0 Sieg in Kohfidisch

Spielberichte

Der ASK Kohfidisch empfing am Samstagnachmittag den ASK Marz zur 19. Runde in der Burgenlandliga. Die Hausherren hatten in den letzten beiden Matches gepunktet und befanden sich im Aufwind. Die Gäste hatten nach einer langen Zeit endlich wieder einen Punkt erspielt. Was sich gestern in Kohfidisch abspielte, war eine große Sensation: Die Gäste aus Marz haben im bisherigen Verlauf der Meisterschaft nur fünf Treffer erzielt und schafften es in 90 Minuten, fünf weitere Treffer zu erzielen. Am Ende stand auf der Ergebnistafel ein 5:0 und das Auswärtsteam trat zufrieden die Rückreise an.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen, keine Mannschaft konnte für sich Vorteile erspielen. In der 14. Minute das 1:0 für die Gäste, eine scharfe Flanke kommt in den Strafraum der Hausherren geflogen, der Kohfidischer Spieler Nicolas Oswald kann dem Ball nicht mehr ausweichen und der landete in den Maschen des Gehäuses der Heimischen. Im weiteren Verlauf konnte sich keine Mannschaft Vorteile erspielen, sodass mit der knappen 1:0-Führung der Auswärtigen die Seiten gewechselt wurden.

Marz spielte sich in einen Torrausch

In der zweiten Halbzeit lauerten die Gäste auf Kontermöglichkeiten, die in der 60. Minute mit dem zweiten Tor Erfolg hatten, als Kornel Kulcsar das Spielgerät zu Ciprian-Florin Brata weiterleitete und der zum 2:0 einnetzte. Und der Torreigen der Auswärtigen ging weiter, in der 67. Minute war es wieder Ciprian-Florin Brata, der nach einem Tohuwabohu im Strafraum der Hausherren am schnellsten reagierte und auf 3:0 erhöhte. Das 4:0 in der 81. Minute entstand aus einem Pressball im Mittelfeld; dieser kommt zu Kornel Kulcsar und seine Granate aus 20 Meter Entfernung schlug unhaltbar im Kreuzeck des Gehäuses der Heimischen ein. Den 5.0 Endstand in der Nachspielzeit erzielte Filip Skala nach einem Missverständnis in der Kohfidischer Abwehr. Mit diesem Sieg und den fünf erzielten Treffern dürfen die Gäste hoffen, dass in den nächsten Begegnungen die Torflaute Vergangenheit ist.

Stimmen zum Spiel

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Die Gäste sind aggressiver in die Partie gestartet und haben bald mit 1:0 durch ein Eigentor geführt. Wir hatten in der ersten Halbzeit keine Torchancen vorgefunden. In der zweiten Halbzeit haben wir durch einen Fehler in der Abwehr das 0:2 bekommen, anschließend sind wir in die Konter der Marzer gelaufen. Wir haben uns für das heutige Spiel viel vorgenommen, aber das hat nicht geklappt. Nach dem 0:2 haben die Gäste Oberwasser bekommen und waren immer brandgefährlich.“

Lorandt Schuller, Trainer ASK Marz:

„In der ersten Halbzeit war die Partie ausgeglichen, in der zweiten Halbzeit haben wir vier Tore geschossen und sind glücklich, dass endlich der Knoten geplatzt ist. Meine Mannschaft hat eine hervorragende Leistung gezeigt und verdient gewonnen.“

