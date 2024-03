Halbturn und Leithaprodersdorf trennten sich im Windlotterie-Spiel mit 2:2-Remis

Spielberichte

Details Sonntag, 24. März 2024 10:25

Am Samstagnachmittag standen sich in der Burgenlandliga in der 19. Runde der USV Halbturn und der SV Leithaprodersdorf gegenüber. Die Gastgeber wollten mit einem Sieg den Startschuss für eine Aufholjagd abgeben, um Abstand zu den hintersten Regionen der Tabelle zu schaffen. Die Gäste sind seit drei Runden erfolgreich und möchten den Flow in den weiteren Matches der Frühjahrssaison prolongieren. Letztlich tütete keine der beiden Mannschaften den Dreier ein. Zum Abpfiff stand ein Ergebnis von 1:1 auf der Anzeigetafel.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Beide Mannschaften zeigten von Beginn an, dass sie einen Offensivfußball spielen wollen, aber der böige Wind machte es ihnen schwierig, gelungene Kombinationen zu lukrieren. Beide Mannschaften hatten sogenannte Halbchancen, welche aber keine Treffer brachten. In der 16. Minute wird Marco Philip Hoffmann auf die Reise geschickt, aber der Schiedsrichter pfiff sofort Abseits. Drei Minuten später war es wieder Hoffmann, der sich im Strafraum verdrippelte und die Chance war dahin. In der 33. Minute ein gelungener Angriff der Hausherren, Marco Philip Hoffmann setzt Erik Ujlaky in Szene und der fackelte nicht lange herum und bezwang den Goalie der Gäste mit einem flachen Schuss ins linke Eck zur 1:0-Führung. In der 41. Minute die Antwort der Gäste, Noel Kustor bekommt einen zielgenauen Pass zugespielt und er bringt das Spielgerät im Gehäuse der Heimischen zum 1:1 Ausgleich unter. Auf den Geschmack gekommen, legte die Santner-Truppe nur vier Minuten später nach, wieder war es Noel Kustor, der aus kurzer Distanz am Kopf angeschossen wurde und der Ball landete im Kasten der Heimischen zur 2:1-Pausenführung für die Auswärtigen.

Halbturn schaffte den Ausgleichstreffer

Nach dem Wiederanpfiff gab es in den ersten 20 Minuten keine bemerkenswerten Aktionen, das Match wirkte nun zerfahren. In der 78. Minute hatten die Fans der Hausherren Grund zu jubeln; Ivan Hlushko bekommt auf der linken Seite einen Pass und mit einer gekonnten Einzelleistung versenkt er die Kugel im Kasten der Auswärtigen zum 2:2-Ausgleich. Die Schlussphase wurde noch einmal sehr spannend. Die Hausherren drängten auf den Siegestreffer, die Gäste verteidigten geschickt das 2:2-Remis.

Stimmen zum Spiel

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn

„Das Spiel war heute eine Windlotterie, es kam kein gutes Spiel zustande. Wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen und die 2:1 Führung war ein Zufallsprodukt der Gäste, ein Querschläger traf Kustor am Kopf und der Ball zappelte im Netz. Zum Ende der Begegnung sind wir besser ins Spiel gekommen und hatten sogar den Lucky Punch vor den Füßen.“

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Das heutige Spiel war kein fußballerischer Leckerbissen, es war keine gute Leistung meiner Mannschaft, wir haben uns auf das Hauruck-Spiel der Hausherren eingelassen. In der zweiten Halbzeit hatten wir Möglichkeiten, die Führung auszubauen, was uns aber nicht gelungen ist. Das einzige Positive heute war, dass wir das Spiel nicht verloren haben.“

