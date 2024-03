Siegendorf gewinnt das Derby gegen Klingenbach mit 2:1

Spielberichte

Am Samstagnachmittag empfing der Spitzenreiter ASV Siegendorf den geografischen Nachbarn ASK Klingenbach zum Derby in der 19. Rückrunde der Burgenlandliga. Für den Tabellenführer ging es darum, mit einem Sieg an den erfolgreichen Herbst anzuschließen. Der angestrebte Erfolg sollte letztlich dazu dienen, die Spitzenposition weiter zu festigen. Die Heimmannschaft gewann absolut verdient und zeigte somit gleich auf, dass auch in den nächsten Monaten kein Weg an ihr vorbeiführen wird.

Hausherren dominierten die erste Halbzeit

Der böige Wind war der Spielverderber dieses Derbys; hohe Bälle kamen nie an ihrem vorgesehenen Ziel an. Gleich von Beginn an zeigten die Hausherren auf, wer der Herr auf dem Spielfeld ist. Sie spielten einen gefälligen Fußball mit einigen guten Tormöglichkeiten. In der 20. Minute der Führungstreffer der Heimischen, die erste große Torchance der Begegnung, lässt sich Lukas Szabo nicht entgehen und der lochte zum 1:0 ein. Die Gastgeber blieben weiter am Drücker und in der 32. Minute nutzte Mario Stefel einen Fehler der Abwehrreihe der Gäste aus und erhöhte auf 2:0. Lukas Grozurek, Lukas Szabo und Tin Zeco ließen weiter gute Torchancen der Heimische aus. Somit wurde mit der 2:0 Führung der Schilhan-Truppe die Seiten gewechselt.

Klingenbach schaffte den Anschlusstreffer

Nach der Pause nahmen die Gäste mehr am Spiel teil und hatten auch ihre guten Torchancen. Der Anschlusstreffer fiel in der 72. Minute, als sich Lukas Stahleder auf der Seite gut durchsetzte und sein zielgenauer Pass erreichte Frantisek Lady und der hat keine Mühe, das Leder im Kasten der Heimischen zum 1:2 unterzubringen. In der Folge drückten die Gäste auf den Ausgleichstreffer, aber die Hausherren verteidigten geschickt die 2:1-Führung bis zum Spielende.

Stimmen zum Spiel

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf:

„Wir sind gut in die Partie gestartet, haben verdient mit 2:0 geführt, haben es aber verabsäumt, vor der Pause das 3:0 zu schießen. In der zweiten Halbzeit war es ein sehr kampfbetontes Spiel, ein Individualfehler meiner Mannschaft führte zum 2:1 Anschlusstreffer.“

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Wir haben in der ersten Halbzeit versucht, das Ganze mit einer Fünferkette defensiv auszurichten; haben dann durch Eigenfehler die zwei Tore bekommen. Nach der Pause sind wir mutiger aus der Kabine gekommen, haben auf 4-4-3 umgestellt und hatten auch mehr Ballbesitz, den wir aber für den Ausgleichstreffer nicht nutzen konnten.“

Details

