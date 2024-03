Knapper 1:0-Sieg von Bad Sauerbrunn in Schattendorf

Spielberichte

Details Sonntag, 24. März 2024 11:29

In der 19. Runde der Burgenlandliga war der SC Bad Sauerbrunn zu Gast beim wiedererstarkten SV Schattendorf. Nachdem die Hausherren letzte Woche in Horitschon einen Sieg einfahren konnten, haben sie die Chance, erneut mit drei Punkten die Gefahrenzone zu verlassen. Für die Kremser-Elf heißt es wieder konstante Leistungen zu bringen, um sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen. In einer spannenden Begegnung behielten die Gäste die Oberhand und nahmen die drei Punkte mit auf die Heimreise.

Die Gäste machten das Spiel

Von Beginn an drückten die Gäste dem Spiel ihren Stempel auf und waren sofort die überlegene Mannschaft auf dem Spielfeld. Bereits in der 10. Minute scheiterte Marco Dominkus nach einem Alleingang am Goalie der Einheimischen. In der 34. Minute erkämpfte sich Philip Lang das Leder im Mittelfeld, ein genialer Pass zu Michal Kozak und der hat keine Mühe, das Leder im Kasten der Gastgeber zur 1:0-Führung unterzubringen. Bis zu diesem Zeitpunkt war von den Hausherren nicht viel zu sehen. Kurz nach diesem Treffer lukrierten die Auswärtigen noch weitere Torchancen; Tomislav Ivanovic und Sebastian Tisch scheiterten am hervorragend agierenden Torhüter Alexander Bernhardt, der trotz seiner 42 Jahre mit seinen Paraden und Reflexen die Mannschaft bis zur Pause im Spiel gehalten hat. Mit der knappen Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Wenige Torchancen für die Hausherren

In der zweiten Halbzeit waren es wieder die Kremser-Elf, die reihenweise gute Tormöglichkeiten nicht verwerten konnten, zweimal rettete das Aluminium für die Hausherren. Einmal schoss Michal Kozak das Leder frei stehend zwei Meter vor dem Tor über den Kasten der Gastgeber. Zwischendurch tauchten die Einheimischen durch Patrick Derdak gefährlich vor dem Tor der Gäste auf, aber einen Treffer konnten sie nicht gutschreiben.

Stimmen zum Spiel

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Es waren schwierige Verhältnisse wegen des böigen Windes, wir hätten einen Punkt mitnehmen können, aber aufgrund der Torchancen geht der Sieg von Bad Sauerbrunn in Ordnung. Es war kein hochklassiges Spiel, indem wir zu harmlos aufgetreten sind.“

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Unterm Strich weiß er verdienter Sieg meiner Mannschaft; wir haben mehr Torchancen und Spielanteile gehabt, außerdem haben wir fast nichts zugelassen. Vor der Pause hat der Torhüter der Hausherren mit glänzenden Paraden seine Mannschaft vor einem höheren Rückstand bewahrt, normalerweise hätten wir mit 3:0 führen müssen. Fazit der Begegnung: Ohne dass wir geglänzt haben, geht der Sieg schwer in Ordnung.“

