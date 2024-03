Zweiter Heimsieg der Saison: Rudersdorf besiegt Pinkafeld mit Lucky Punch

Spielberichte

Details Montag, 25. März 2024 07:51

Am Sonntagnachmittag empfing der USVS Hausbauführer Rudersdorf in der abschließenden Partie des 19. Spieltages in der Burgenlandliga den SC Pinkafeld. Beide Mannschaften hatten ihre letzte Partie mit einem Remis beendet. Die Gastgeber benötigen im Abstiegskampf jeden Zähler wie einen Bissen Brot. Sie waren voll motiviert. Die Konkurrenz vor ihnen punktet aktuell regelmäßig. Da wollten sie nachziehen. Letztlich ist es ihnen gelungen, mit einem Lucky Punch in der Nachspielzeit die drei Punkte im heimischen Stadion zu behalten.

Pinkafeld dominierte die erste Halbzeit

Über 300 Zuschauer wollten das Spiel des Tabellenvorletzten gegen Pinkafeld mitverfolgen und wurden nicht enttäuscht, was an Einsatzbereitschaft und Kampf geboten wurde. Bereits in der 8. Minute kamen die Gäste zur 1:0-Führung, als Christoph Saurer mit einem Superpass David Korherr bediente und der zeigte keine Nerven und schob dem Torwart der Gastgeber den Ball durch die Hosenträger in die Maschen des Gehäuses der Heimischen. In der Folge hatte die Halwachs-Elf sogenannte Halbchancen, einzig der Freistoß von Christoph Saurer knapp vor dem Pausenpfiff hätte die 2:0-Führung der Auswärtigen sein können. Die Hausherren hielten sich im Offensivbereich etwas zurück, sodass mit der knappen 1:0-Führung von Pinkafeld die Seiten gewechselt wurden.

Die Hausherren drehen das Spiel

Nach der Pause kamen die Hausherren mit mehr Elan aus der Kabine und gestalteten die Partie offen und mit Dauer der Spielzeit schafften sie sich ein leichtes Übergewicht auf dem Rasen. In der 64. Minute wurden die Hausherren für ihre Bemühungen belohnt, als ein Doppelpass bei Ibrahim Sahin landete und der versenkte das Leder im Kasten der Gäste zum 1:1 Ausgleich. Die Hausherren versuchten nun, einen weiteren Treffer nachzulegen, aber dieses Vorhaben scheiterte an der Defensivabteilung der Gäste. Als alle Zuschauer mit einem Remis gerechnet hatten, legte sich Ibrahim Sahin in der Nachspielzeit das Spielgerät für einen Freistoß aus ca. 18 Meter zurecht, Anlauf-Schuss-Tor. Im Anschluss daran kannte die Begeisterung der Rudersdorfer Fans keine Grenzen. Der USVS gewinnt aufgrund der adäquaten Leistung in der 2. Halbzeit das Derby gegen den SC Herz Pinkafeld mit 2:1 - der 2. Heimsieg und drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Stimmen zum Spiel

Patrick Steiner, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, haben taktisch unklug gespielt. In der zweiten Halbzeit waren wir eindeutig die bessere Mannschaft und haben das Spiel noch gedreht. Natürlich war beim Lucky Punch in der Nachspielzeit Glück dabei, aber das muss man sich erst erarbeiten.“

Lukas Halwachs, Trainer SC Pinkafeld:

„In der ersten Halbzeit haben wir mehr Ballbesitz gehabt; in dieser Phase hätten wir das zweite Tor machen müssen, aber es hat oft der letzte Pass gefehlt. In der zweiten Halbzeit wurde Rudersdorf besser und gestaltete das Spiel offener."

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.