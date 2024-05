Lucky Punch von David Gräf sichert Horitschon drei Punkte

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 09:01

Am gestrigen Freitagabend duellierten sich im Schlagerspiel der 25. Runde in der Burgenlandliga der SV Leithaprodersdorf und der ASK Horitschon. Beide Mannschaften haben im Frühjahr gute Leistungen gezeigt und sind zu Recht im oberen Tabellenmittelfeld platziert. Das heutige Match zeigte einen rasanten Kampf, aus dem die Gäste durch einen Lucky Punch als Sieger hervorgingen.

Zahlreiche Torraumszenen

Die Vorzeichen für dieses Spiel waren, dass die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch beider Mannschaften erwarten konnten, denn es war ein Match auf Augenhöhe. Von Beginn an waren die Gäste vor dem Gehäuse der Heimischen zu finden, aber zweimal David Gräf und einmal Rene Maschler konnten das Spielgerät nicht im Kasten der Hausherren unterbringen. In der 10. Minute folgte die Antwort der Hausherren; Noel Kustor versenkte kompromisslos das Spielgerät in den Kasten der Auswärtigen zur 1:0-Führung. In der weiteren Folge hatten Tobias Beran und Noel Kustor zwei Aluminiumtreffer, ins Schwarze traf aber der Horitschoner Rene Maschler, der von Richard Amaechi Johnson hervorragend angespielt wurde und keine Mühe hatte, den 1:1-Ausgleich zu erzielen. Trotz der vielen Torchancen von beiden Teams wurden die Seiten nur mit dem 1:1-Remis gewechselt.

Das Offensivspiel fand seine Fortsetzung

In der zweiten Halbzeit blieb es bei dem Offensivspiel beider Mannschaften, Tormöglichkeiten waren zur Genüge vorhanden. In der 90. Minute ein perfekter Vorstoß der Gäste, Dominik Huber schickt mit einem Superpass David Gräf in den Strafraum der Hausherren und der hatte keine Mühe, das Leder im Kasten der Einheimischen zum 2:1 Endstand unterzubringen.

Stimmen zum Spiel

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Es war ein schnelles, kampfbetontes Spiel, weil beide Mannschaften mit offenem Visier gespielt haben; anhand der zahlreichen Torchancen wäre ein 4:4 auch möglich gewesen. Leider waren wir vor dem Gegentreffer in der letzten Minute zu naiv; wir hätten ein taktisches Foul machen müssen, dann wäre die Partie mit einem Remis zu Ende gegangen. So ist es nun ärgerlich, dass wir das Match verloren haben.“

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon

„Wir sind gut ins Spiel gekommen, wollten früh attackieren und haben in der ersten fünf Minuten drei Topchancen gehabt. Aber wie es dann so ist, haben wir nach dem Auslassen der Tormöglichkeiten das erste Tor bekommen. Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und hätten mit 4:2 führen können. Unser Ziel war es, mit einem Sieg die Hausherren in der Tabelle zu überholen und das ist uns auch gelungen.“

