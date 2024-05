Überragender ASK Klingenbach entführte drei Punkte aus Parndorf

Spielberichte

Samstag, 04. Mai 2024

Am gestrigen Freitagabend duellierten sich im Spitzenspiel der 25. Runde in der Burgenlandliga der SC/ESV Parndorf und der ASK Klingenbach. Die Gastgeber haben in den letzten Begegnungen ein wenig den Faden verloren; die Hatzl-Truppe hingegen glänzte in den letzten Matches mit einer guten Performance. In einem spannenden Match konnten die Gäste mit einem 1:0-Sieg das Parndorfer Stadion verlassen.

Die Gäste dominierten die erste Halbzeit

Die Gäste starteten hervorragend in dieses Match, haben sofort das Kommando auf dem Rasen übernommen und lukrierten eine Anzahl von Torchancen. Das erste Ausrufezeichen setzte Alexander Fiedler, der nach einem guten Zuspiel von Dominik Adam den Ball volley knapp neben den Torpfosten setzte. In der 16. Minute machte es Jakub Sulc besser, als er eine Zuckerflanke von Maximilian Mad volley in die Maschen des Gehäuses der Einheimischen zur 1:0-Führung drosch. In der Folge ließen die Gäste die Hausherren nicht ins Spiel kommen, pressten hoch an und kamen selbst zu guten Tormöglichkeiten. In der 26. Minute brachte Franz Paul Jagschitz zu wenig Druck hinter dem Ball bei einem Nachschuss. In der 45. Minute knallte Dominik Adam das Leder an die Stange. Bemerkenswert war, dass die Hausherren in der 42. Minute den ersten Schuss auf das Klingenbacher Tor abgaben. Mit der knappen Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Parndorf wurde stärker

Nach dem Wiederbeginn kamen die Hausherren besser ins Spiel und drängten die Gäste in ihre Spielhälfte zurück. Aber aus dieser Überlegenheit konnten sie sich keine Torchancen erspielen; der letzte Pass hat meistens gefehlt. Die Hatzl-Truppe kam auch zu gelegentlichen Tormöglichkeiten; einmal schoss Jakub Sulc knapp über das Tor, das andere Mal knallte Alessandro Blazevic das Spielgerät ans Aluminium. Schlussendlich war es ein verdienter Sieg der Grenzstädter.

Stimme zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Der Sieg ist für mich nicht überraschend gekommen, denn nach den drei Remis in den letzten Spielen war für Parndorf der Zug für die Meisterschaft abgefahren und das haben wir vollkommen ausgenutzt. In der ersten Halbzeit hätten wir höher führen müssen, so viele Torchancen waren vorhanden. In Summe gesehen war es heute ein hochverdienter Sieg meiner Mannschaft, wir waren spielerisch die weitaus bessere Mannschaft.“

