Knapper, aber verdienter Sieg von Siegendorf gegen Pinkafeld

Details Samstag, 04. Mai 2024 08:41

Am gestrigen Freitagabend kam es im Rahmen der 25. Runde in der Burgenlandliga zum Aufeinandertreffen zwischen dem ASV Siegendorf und dem SC Pinkafeld. Die Hausherren gingen als klarer Favorit in diese Begegnung und mit einem Sieg würden sie dem Aufstieg in die RLO näherkommen. In einer spannenden Partie, in der die Gäste in der zweiten Halbzeit eine ausgezeichnete Leistung boten, konnten die Hausherren das Match knapp gewinnen.

Siegendorf war in der ersten Halbzeit dominant

Die Hausherren übernahmen von Beginn an das Geschehen auf dem Spielfeld, hatten mehr Ballbesitz und kamen auch zu etlichen Torchancen. So war es auch kein Wunder, dass in der 18. Minute der erste Treffer für Siegendorf fiel: Dominik Wydra schickte Lukas Secco mit einem genialen Pass in die Tiefe und der überlupfte er den Goalie der Auswärtigen und es hieß 1:0 für die Hausherren. In der weiteren Folge hatte Lukas Grozurek eine hochkarätige Tormöglichkeit, aber Torwart Andreas Diridl war zur Stelle und konnte einen weiteren Treffer verhindern. Tin Zeco auch eine gute Einschuss-Möglichkeit und bei diversen Standards wurde es auch brenzlig im Strafraum der Auswärtigen. Die hatten auch eine vielversprechende Chance, den Ausgleich zu erzielen; David Korherr läuft allein auf den Torwart der Heimischen zu und schiebt das Leder knapp am Pfosten vorbei. Mit der knappen Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste kamen besser ins Spiel

Ab der 60. Minute merkte man den Akteuren der Heimischen die Belastung, drei Spiele innerhalb von sieben Tagen an und sie agierten nicht mehr so spritzig wie in Halbzeit eins. Die Gäste verloren den Respekt vor dem Leader und spielten nun einen gefälligen Offensivfußball, aber sie konnten trotz einiger guten Torchancen das Spielgerät nicht im Kasten der Hausherren unterbringen. Mit diesem Sieg machte Siegendorf jetzt einen Riesenschritt in Richtung RLO, da der Verfolger Parndorf die erste Niederlage der Saison im heimischen Stadion kassierte und inzwischen 11 Punkte Rückstand zur Tabellenspitze hat.

Stimmen zum Spiel

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf:

„In der ersten Halbzeit sind wir wieder sehr dominant aufgetreten, haben viel Ballbesitz gehabt und uns richtig gute Chancen herausgespielt. In der zweiten Halbzeit hat man den Spielern die drei Matches innerhalb von 7 Tagen angemerkt. Aber uns war das Glück hold und wir haben keinen Treffer in dieser Phase kassiert.“

Lukas Halwachs, Trainer SC Pinkafeld:

„Das war heute eine hervorragende Leistung meiner Mannschaft und wir haben streckenweise gut dagegengehalten, und das war heute eine gute Reaktion auf das Spiel vom letzten Wochenende. Wir haben drei Riesenchancen gehabt, um den Ausgleich zu erzielen; es hat immer das gewisse `Eitzerl` gefehlt.“

