Deutschkreutz und Marz trennen sich im Abstiegskampf mit einem 2:2-Remis

Details Samstag, 04. Mai 2024 10:26

In der Burgenlandliga trafen im Rahmen der 25. Runde der FC Deutschkreutz und der ASK Marz aufeinander. Bei einem Sieg würden sich die Hausherren aller Abstiegssorgen entledigen. Für die Gäste zählt nur ein voller Erfolg, um dem rettenden Ufer näherzurücken. In einer dramatischen Begegnung mit vielen Torchancen auf beiden Seiten trennte man sich im Abstiegsduell mit einem 2:2-Remis. Für Marz ist der eine Punkt zu wenig, um den Abstiegsplatz zu verlassen; Deutschkreutz konnte sich auch nicht entsprechend aus der Gefahrenzone bringen.

Marz dominierte die erste Spielhälfte

Beide Mannschaften erwartete ein regennasser Boden, der ein präzises Kombinationsspiel von beiden Mannschaften verlangte. In den ersten zwölf Minuten tat sich nicht viel auf dem Rasen, Vorsicht war für beide Teams die Mutter der Porzellankiste. Das erste Ausrufezeichen setzte Mathias Hänsler, als er in der 16. Minute aus ca. 20 Meter auf das Gehäuse der Auswärtigen schoss, aber das Leder strich knapp vorbei. In der 18. Minute kommt eine Flanke von Florian Reumann den Strafraum der Marzer geflogen und David Thumberger mit einem sehenswerten Volleytreffer direkt ins Kreuzeck zur 1:0 Führung. Aber die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten Peter Fila köpfte nach einem Freistoß das Leder zum 1:1 Ausgleich ein. In der 32. Minute ein super Konter über Luca Noel Treiber und David Thumberger, den Stanglpass von letzterem kann von der Marzer Verteidigung zum Corner geklärt werden. In der 43. Minute der Führungstreffer für Marz, wieder resultierend aus einem Standard, Torwart Lukas Kugler wehrt einen Freistoß von Ciprian-Florin Brata nach links weg und dort steht Lennart Sochor und schiebt zum 2:1 ein. Aber die Freude der Gäste dauerte nur zwei Minuten, dann wird Florian Reumann im Strafraum der Auswärtigen umgesäbelt, den dafür verhängten Penalty verwandelte der Elfmeterschütze vom Dienst, Florian Szaffich, eiskalt zum 2:2-Ausgleich. Mit diesem Resultat wurden die Seiten gewechselt.

Hausherren waren nun am Drücker

In der Halbzeitpause wechselte Trainer Roman Fennes zwei neue Spieler ein und die brachten den nötigen Schwung mit, sodass die Hausherren in der zweiten Halbzeit klar überlegen waren. In den Schlussminuten hatten die Hausherren zweimal den Lucky Punch vor den Füßen, aber Lukas Csano und David Thumberger vergaben diese Möglichkeiten.

Stimme zum Spiel

Roman Fennes, Trainer FC Deutschkreutz:

„Wir haben schwierig ins Spiel gefunden, sind aus dem Nichts in Führung gegangen, und haben per Elfmeter den Ausgleich knapp vor der Pause geschossen. In der zweiten Halbzeit waren wir dank der Auswechselungen die spielbestimmende Mannschaft und hätten fast mit einem Lucky Punch noch den Siegestreffer erzielt.“

Alfred Wagentristl, Trainer ASK Marz:

„Es war wie letzte Woche ein Duell auf Augenhöhe; in der ersten Halbzeit waren wir die überlegene Mannschaft und haben die zwei Gegentreffer aus dem Nichts und durch einen Aussetzer eines Spielers bekommen, denn der Elfmeter war nicht nötig. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so dominant, aber wir haben den Hausherren Paroli geboten. Trotz der kurzfristigen Ausfälle zweier wichtiger Stammspieler bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden und es war ein weiterer Schritt nach vorn.“

