Edelserpentin feiert gegen Schattendorf den ersten vollen Erfolg im Frühjahr

Am Samstagnachmittag standen sich in der Burgenlandliga in der 25. Runde der Meisterschaft die SpG Edelserpentin und der SV Schattendorf gegenüber. Mit einem Sieg könnten sich die Hausherren einen Platz im Tabellenmittelfeld sichern, die Gäste allerdings sind zum Siegen verdammt, wollen sie nicht länger in der Nähe der Gefahrenzone verweilen. In einem nicht sehr hochklassigen Match konnten die Hausherren einen Sieg einfahren und die drei Punkte im heimischen Stadion behalten.

Erste Halbzeit ohne zwingende Torchancen

In einem Spiel, indem es für die Hausherren um nicht mehr viel ging, für die Gäste aus Schattendorf waren Punkte wichtig, um nicht tiefer im Abstiegsstrudel zu geraten. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend und ließen kein Kombinationsspiel zu. Das eine oder andere Mal sprangen sogenannte Halbchancen für beide Teams heraus, und einmal gab es im Strafraum der Hausherren einen Elfmeteralarm, aber die Pfeife von Schiedsrichter Gökhan Orhan blieb stumm. Somit wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Frühe Tore in der zweiten Spielhälfte

Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Heimischen am Drücker und tauchten öfter vor dem Kasten der Gäste auf. In der 53. Minute war es dann so weit: Ein genialer Pass von Maximilian Pfeiffer zu Julian Schwarz und der fackelte nicht lange herum und versenkte das Spielgerät zur 1:0-Führung in den Maschen des Gehäuses der Auswärtigen. Auf den Geschmack gekommen, setzten die Heimischen sechs Minuten später nach; ein Stanglpass erreicht den Strafraum der Gäste, ein wildes Gestocher und Milán Ángyán war der Glückliche und beförderte das Leder hinter die Torlinie zum 2:0. Nach der 2:0-Führung steckten die Hausherren ein wenig zurück und ließen die Gäste besser ins Spiel kommen. Der Treffer von Niklas Guttmann in der 86. Minute kam für die Gäste zu spät, um doch noch einen Punkt mit auf die Heimreise zu nehmen.

Stimmen zum Spiel

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Das heutige Spiel war kein fußballerischer Leckerbissen, es war kampfbetont und wir haben versucht, mit Kombinationen vor das gegnerische Tor zu kommen. Wir haben unsere Aufgaben gut erledigt und konnten in der ersten Halbzeit einige Halbchancen lukrieren. Mit den zwei Treffern kurz nach dem Wiederbeginn sind wir auf die Siegesstraße gekommen und habe diese bis zum Schlusspfiff nicht mehr verlassen.“

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Es ist schwer, das heutige Spiel zu beschreiben; Edelserpentin hat einen Matchplan gehabt; sie haben versucht, uns mit diagonalen Pässen weh zu tun, was ihnen aber nicht gelungen ist. In Summe gesehen muss ich aber sagen, dass wir heute nicht an unsere Leistungsgrenze gekommen sind und deswegen sind wir auch dort, wo wir sind und kämpfen noch immer gegen den Abstieg.“

