1:1-Remis – der USV Halbturn und der ASK Kohfidisch teilen die Punkte

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 09:58

In der 25. Runde der Burgenlandliga war der USV Halbturn Gastgeber für den ASK Kohfidisch. Die Hausherren befinden sich zurzeit in einem Flow und mit einem weiteren Dreier könnten sie die Abstiegssorgen ad acta legen. Kohfidisch kann mit einem Sieg den 9. Tabellenplatz festigen. In einer nicht sehr hochklassigen Begegnung trennten sich beide Mannschaften mit einem gerechten Remis.

Aktionsarme erste Halbzeit

In den ersten 30 Minuten geizten beide Mannschaften mit der spielerischen Fußballkunst, es entwickelte sich ein zähes Match, unterbrochen nur von einem Stanglpass der Gäste, der in der Mitte keinen Abnehmer fand und im Gegenzug donnerte Goalgetter Marco Phillip Hoffmann das Leder ans Aluminium. In der 34. Minute wurde ein Treffer von Kohfidisch wegen Abseits nicht gegeben. In der 38. Minute übersah der Schiedsrichter ein Foul an Hoffmann, die lautstarke Reklamation brachte dem Trainer der Hausherren Peter Herglotz, die Gelbe Karte. Das waren die fußballerischen Höhepunkte der ersten Halbzeit. Somit wurden die Seiten mit einem torlosen Remis gewechselt.

Die Torraumszenen legten zu

In der 62. Minute die erste brenzlige Situation im Strafraum der Gäste: Ivan Hlushko schießt den Ball nach einem Zuspiel von Hoffmann knapp über das Tor. Zehn Minuten später traf Hlushko bei einem Freistoß nur das Aluminium. In der 73. Minute Elfmeteralarm im Strafraum der Auswärtigen, als Hoffmann gefoult wurde, aber die Pfeife von Schiedsrichter Klemens Windisch blieb stumm. In Minute 76 das erlösende 1:0 für die Halbturner Fans, Nico Noel Horvath erkämpft sich gegen einen Abwehrspieler der Gäste den Ball, sein präziser Stanglpass findet Marco Phillip Hoffmann und der hat keine Mühe, das Spielgerät im Kasten der Auswärtigen unterzubringen. Aber die Freude der Hausherren währte nicht lange; vier Minuten später schraubt sich Tim Schreiber nach einer Flanke am höchsten empor und nickt zum 1:1-Ausgleich ein. Bis zum Abpfiff gab es keine weiteren nennenswerten Aktionen, sodass die Begegnung mit einem gerechten 1:1-Remis endete.

Stimmen zum Spiel

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Wir kamen heute nicht so richtig in Fahrt, wir konnten keine hochkarätigen Torchancen herausspielen, der letzte Pass wurde meistens abgeblockt. Es war kein hochklassiges Match, schlussendlich können wir dem einen Punkt zufrieden sein.“

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Es war ein verdienter Punkt für meine Mannschaft, Halbturn hat es nur mit hohen Bällen versucht, ihren Stürmerstar in eine torgefährliche Position zu bringen. Es war ein Spiel mit wenigen zwingenden Torchancen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.