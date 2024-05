Seit fünf Spielen ungeschlagen – Sankt Margarethen gewinnt auch gegen Rudersdorf

Spielberichte

In der 25. Runde der Burgenlandliga war der wieder in die Erfolgsspur gekommene SV Sankt Margarethen Gastgeber für den USVS Hausbauführer Rudersdorf. Die Hausherren befinden sich in einem absoluten Flow und konnten die letzten Spiele gewinnen. Für die Gäste zählt nur ein voller Erfolg, um dem rettenden Ufer näherzukommen. In einer ziemlich einseitigen Partie gingen die Hausherren als verdiente Sieger vom Platz.

Fulminanter Start der Hausherren

Von Beginn an berannten die Heimischen das Tor der Gäste und kamen in der 5. Minute zu ihrem ersten Treffer, als Moaz Abd El Rehim eine wohltemperierte Flanke in den Strafraum der Auswärtigen losließ und Gergö Fönyedi nahm das Leder gekonnt an und versenkt es im Kasten der Auswärtigen zur 1:0 Führung. Es dauerte nicht lange, klingelte es ein zweites Mal im Gehäuse der Rudersdorfer, wieder kam ein Zuspiel von der Seite, dieses Mal war Mario Wenzel der Empfänger und der fackelte nicht lange herum und lochte zur 2:0-Führung ein. (9.). Die Hausherren spielten sich in einen richtigen Torrausch und mit dem 3:0 in der 23. Minute war das Spiel vorzeitig entschieden, als ein Abwehrspieler der Gäste über das Spielgerät säbelte, Ahmed El-Baali kam zum Ball und er überlupfte den herausstürmenden Goalie der Auswärtigen. Von der Steiner-Truppe war bis zu diesem Zeitpunkt nicht viel zu sehen. Es gab zaghafte Torannäherungen, aber mehr war es nicht. Mit der klaren 3:0-Führung für die Gastgeber wurden die Seiten gewechselt.

Rudersdorf gestaltete das Spiel nun offener

In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste besser ins Spiel und konnten es offener gestalten, aber das 4:0 hatte Mario Wenzl am Fuß, aber seine Granate kam vom Aluminium retour. In der 54. Minute der erste zaghafte Angriff der Gäste, aber eine Flanke von Dzemil Nuhanovic findet im Strafraum der Hausherren keinen Abnehmer. Ab der 62. Minute machte Trainer Franz Lederer etliche Spielerwechsel; unter anderem kam der 15-jährige Tobias Schindler zu seinem ersten Kampfmannschaftseinsatz. Erst in der 86. Minute die erste hochkarätige Torchance für die Gäste, welche Ibrahim Sahin zum 1:3 verwerten konnte. In Summe gesehen war das Match nach 23 Minuten entschieden.

Stimmen zum Spiel

Günther Welz, Obmann SV Sankt Margarethen:

„Es war ein einseitiges Spiel mit einem Einbahn-Fußball in der ersten Spielhälfte. Wir sind früh in Führung gegangen und in der zweiten Halbzeit ist nicht viel passiert außer einem Stangenschuss von uns und dem Gegentor der Gäste. Die Meisterschaft ist praktisch entschieden, es geht nur mehr im Bezirks-Dreikampf mit Leithaprodersdorf und Klingenbach um den dritten Rang im Klassement.“

Patrick Steiner, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Wir haben das Spiel in den ersten 25 Minuten verloren. Nach dem 0:2 haben wir ein Tor erzielt, das wegen Abseits nicht gegeben wurde; dann kassierten wir den dritten Treffer und somit war das Spiel gelaufen. In der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft brav gespielt, aber mehr als der 1:3-Anschlusstreffer ist uns nicht mehr gelungen und der war zu spät, um dem Spiel noch eine Wende zu geben.“

Details

