Beim Entscheidungsspiel für den österreichischen Serienmeister FC Salzburg in der letzten Runde der Gruppenphase der UEFA-Champions League-Saison 2023/2024 heute Abend gegen Benfica Lissabon (21 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) präsentiert Sky Sport Austria ein Novum.

Der 27-jährige Salzburger Schlussmann Schlager wird in seinem sechsten Champions League-Einsatz mit einer Bodycam ausgestattet.

Alexander Schlager & Amar Dedić "hautnah"

Wie der PayTV-Sender berichtet, werden erstmals Spieler mit Bodycams ausgestattet, womit die ZuseherInnen noch näher am Geschehen dabei sind und die Perspektive der Spieler einnehmen können.



ÖFB-Team- und FC Salzburg-Keeper Alexander Schlager und Rechtsverteidiger Amar Dedić werden europaweit die ersten Spieler in der Königsklasse sein, welche für die speziellen Aufnahmen sorgen. In der Berichterstattung von Sky Sport Austria werden die innovativen Bilder exklusiv zu sehen sein.

Fotocredit: Josef Parak