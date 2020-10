Oberlienz gewinnt hochklassigen Schlager gegen Penk!

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 13:12

Es waren nasskalte Wetterbedingungen gestern im Dolomitenstadion gegeben- der Platz aber saugte das viele Nass wie ein Schwamm auf und ermöglichte so die einzige Begegnung in der 1. Klasse A an diesem verregneten Wochenende. Es war zudem nicht irgendein Spiel- die Sportunion Oberlienz forderte als Verfolger Leader SV Penk/Reisseck und behielt dabei mit 4:2 die Überhand.

Der Platzwart in Oberlienz leistete ausgezeichnete Arbeit- die spontan erfolgte inoffizielle Kommissionierung des Platzes durch beide Trainer, einiger Funktionäre und natürlich des

Schiedsrichtergespanns endete ohne Einwände für einen Anpfiff.

Ein Hin und Her auf hohem Niveau

Beide Truppen starteten mit „neuen“ Torhütern- sowohl Franz Unterlercher (Oberlienz) als auch Michael Brugger (Penk) waren noch nie Starter in einem Meisterschaftsspiel. Beide sollten ihre Aufgabe gut lösen, Unterlercher gar mit Bravour.

Die erste große Chance von Penk durch Schönegger machte er gleich einmal zunichte, kurz darauf konnte er mit seinen Kameraden über die Führung jubeln. Eine Ecke von Martin Walter verlängert Daniel Steiner mit der Ferse und Julian Gomig stand goldrichtig an der langen Stange (9.).

Praktisch im Gegenzug fiel der Ausgleich. Markus Rauter erhält zentral vor dem Tor Platz und eine Lücke in der Menschenmauer- beides verbindet er mit einem satten Schuss aus 25 Metern, gegen den Unterlercher chancenlos war (11.).

In den nächsten 20 Minuten wogte das Spiel hin und her, beide teams kamen zu Möglichkeiten, jene von Oberlienz, insbesondere von Lukas Steiner erschienen einen Tick zwingender. Steiner vergab zweimal aus aussichtsreicher Position, einmal überhaupt alleine vor dem Tor.

Aber die neuerliche Führung sollte dennoch gelingen, wiederum ging der Treffer an Gomig, diesmal leisteten Martin Wallner und Mario Steiner die sehenswerte Vorarbeit. Diese Führung egalisierte direkt nach dem Seitenwechsel Patrick Schönegger zum Entsetzen von Oberlienz-Trainer Peter Rohracher (Ich weiß nicht, was direkt nach der Pause mit uns immer los ist- dauernd kriegen wir da Gegentreffer!“)

Die Oberlienzer Tormaschine zwingt den Leader in die Knie

Mit dem Ausgleich nahm die Truppe von Peter Zagler neuen Schwung mit und übernahm für einige Zeit das Kommando, ohne aber aus dieser Phase viel Kapital schlagen zu können. Chancen waren da, wurden aber nicht fertiggespielt oder waren nicht zwingend genug. Georg Rohracher wechselte indes und seine Finisher brachten neuen Schwung in die Partie.

Das 3:2 (63.) bereitete Benjamin Bürgler vor. Sein Tempodribbling konnte er noch an der Grundlinie kontrollieren und einen Heber zur Mitte bringen. Dort stand- eigentlich überflüssig zu erwähnen- Julian Gomig, der zum dritten Mal traf, diesmal per Kopf!

Penk steckte nicht auf und kam zu mehreren Chancen, die Goalie Unterlercher mit tollen Paraden entschärfte. Das 3:2 hielt und eine Co-Produktion der eingewechselten Bürgler und Teenie Philipp Pichlkostner (der Geburtstag hatte!) brachte in der 77. Minute mit dem 4:2 die endgültige Entscheidung. Daran änderte auch ein Lattenknaller von Penk nichts mehr. Oberlienz hält nun übrigens bereits bei 33 Saisontoren, einsamer Spitzenwert in der Liga. Penk bleibt vorne, wie die Tabelle in der 1A wirklich aussieht werden aber erst die ganzen Nachtragspartien zeigen.

Stimme zum Spiel

Georg Rohracher (Trainer Oberlienz): „Die Zuschauer die heute den widrigen Witterungsbedingungen trotzen, kamen auf ihre Kosten. Das war wirklich ein tolles Unterhaus-Spiel. Meine Burschen haben alles umgesetzt- und ich spiele gerne gegen solche Teams wie Penk die selbst spielen wollen.“

Die Besten: Franz Unterlercher (Tor) Julian Gomig (Sturm)