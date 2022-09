0:2 aufgeholt! Preitenegg erkämpft sich einen Punkt gegen Griffen

Details Montag, 05. September 2022 10:25

Der TSV Preitenegg zeigte am Wochenende in der 1. Klasse D eindrucksvoll, dass man auch nach einem Rückstand nie die Köpfe in den Sand stecken sollte und weiterkämpfen muss. Die Mannen von Christian Eneo waren nämlich zur Halbzeit gegen den SV Griffen mit 0:2 im Rückstand, bewiesen aber Moral und konnten durch geschickte Risikobereitschaft noch einen Punkt erkämpfen. Die Partie endete mit einem 2:2. Der Ausgleich fiel in der 89. Minute.

Horrorstart für die Gäste

Preitenegg hatte sich für die Partie gegen Griffen viel vorgenommen, mussten aber früh die ganze Planung über den Haufen werfen. Bereits nach 20 Minuten waren die Gäste mit 0:2 in Rückstand. Nach Unstimmigkeiten in der Preitenegger Hintermannschaft war Gabriel Ehrlich der Nutznießer, welcher das 1:0 erzielte. Nur fünf Minuten später war es wieder Ehrlich, mit seinem zweiten Treffer stellte er Preitenegg vor viele Probleme. Und wer dachte, es könnte für die Gastmannschaft nicht noch schlimmer kommen, der irrte sich: In Minute 20 und in Minute 44 musste der TSV mit Raphael Kreuzer und Gerald Maurer zwei ihrer Leistungsträger früh aufgrund von Verletzungen austauschen.

Preitenegg lässt sich nicht unterkriegen

Die Rahmenbedingungen vor dem zweiten Durchgang waren also für die Eneo-Mannen denkbar schlecht. Der TSV warf sein System komplett über den Haufen und fand aber aufgrund dieser Veränderungen besser ins Spiel. Natürlich stieg auch die Risikobereitschaft, jedoch konnte Griffen die Kontermöglichkeiten nicht nutzen. Die Partie war sehr zerfahren, viele Fouls und folglich viele gelbe Karten waren die Folge daraus. Die Heimmannschaft verlor nach und nach den Zugriff auf die Partie. In der 76. Minute konnte Clemens Kreuzer auf 1:2 verkürzen. Damit war eine spannende und heiße Schlussphase vorprogrammiert. Preitenegg riskierte noch einmal alles und wurde belohnt: Jakob Markut erzielte in Minute 89 den Ausgleich und sorgte für den Entstand eines Remis, welches sich für Griffen wie eine Niederlage, für Preitenegg jedoch wie ein Sieg anfühlt.

Christian Eneo, Trainer TSV Preitenegg:

„Wir haben uns vorgenommen von Anfang an kompakt stehen mit einer guten Blockbildung und gut ins Spiel zu finden. Am Anfang hatten wir enorme Probleme ins Spiel zu finden, dadurch resultierte sich auch der frühe Rückstand. Durch die Verletzungen meiner Spieler mussten wir unser System komplett über den Haufen werfen und viele Veränderungen vornehmen. Dadurch erhielten wir mehr Zugriff ins Spiel. Griffen hätte das Spiel auch früher entscheiden können, sie gingen aber zu lasch mit ihre Konter um. Wir haben wirklich nochmals alles reingehaut und wurden Gott sei Dank auch belohnt. Es war eine sehr heiße und zerfahrene Partie ohne wirkliches Konzept von keiner Mannschaft. Natürlich ist der Punkt irgendwie glücklich, wir nehmen ihn aber sehr gerne mit.“