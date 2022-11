Klarer Sieg im Topspiel! Ferlach gewinnt auswärts gegen St. Margarethen/Ros.

Details Montag, 07. November 2022 20:22

Die 16. Runde, und somit die letzte vor der Winterpause, hatte noch einiges in sich. Die vier Topteams der 1. Klasse D trafen nämlich in zwei direkten Duellen aufeinander. Das Spiel SV St. Margareten/Ros. gegen die DSG Ferlach war jenes zwischen dem Zweitplatzierten und dem Dritten. Dieses Duell konnte die DSG Ferlach klar mit 3:0 für sich entscheiden. Das Spiel Erster gegen Vierter zwischen Tainach und Globasnitz gewannen die Tainacher. So führen Ferlach und Tainach nun klar die Tabelle an.

Blitzstart für Ferlach

Das Spiel am Sonntagnachmittag war mit rund 450 Zusehern sehr gut besucht. Auch Auswärtsfans waren einige mitgekommen, was der DSG Ferlach nochmal zusätzliche Motivation verlieh. Und dies konnten sie auch sofort nutzen, den Gästen aus dem Rosental gelang ein wahrer Traumstart. Nach ungefähr 15 Sekunden in dieser Begegnung klingelte es schon das erste Mal im Kasten. Der Blitz-Torschütze war Michael Krainer. Ferlach begann es von Beginn an das Spiel in die Hand zu nehmen und schon 14 Minuten später legten sie nochmal nach. Einen Strafstoß verwandelte Rok Elsner in der 15. Spielminute trocken. Doch dem war vor dem Pausenpfiff nicht genug. Einmal durften die Gäste noch ran und zwar in Form von Maximilian Melbinger, der in der 35. Minute sein Team mit 3:0 in Front brachte.

St. Margareten hatte nichts entgegenzusetzen

Mit einem klaren Rückstand für die Gastgeber ging es nach 45 Minuten und 15 Minuten Pause wieder zurück aufs Spielfeld. Die deutliche Führung erlaubte es den Ferlachern, von nun an einen Gang zurückzuschalten, das letzte Hemd musste nicht mehr riskiert werden. Zwar wurde die Leistung von St. Margareten im zweiten Durchgang dann auch besser, Tor wollte den Mannen aus dem St. Margareten aber keines gelingen. So endete das Spiel also mit einem 3:0 für die Gäste aus Ferlach. Damit belegt Ferlach nun zusammen mit dem SV Tainach mit 34 Punkten die ersten zwei Ränge in der Tabelle vor der Winterpause. Mit einem Abstand von fünf Zählern steht dahinter der SV St. Margareten/Ros. auf Platz drei.

Mario Woschitz, Trainer DSG Ferlach:

„Uns gelang bereits nach 15 Sekunden das 1:0 und von da an hatten wir das Match in der Hand. Ich lüge nicht, wenn ich sage, dass sie zumindest in der ersten Hälfte keine einzige Chance vorfanden. Im zweiten Durchgang mussten wir dann nicht mehr alles riskieren und auch St. Margareten wurde ein bisschen besser. Alles in allem aber ein sehr verdienter Sieg für uns. Dafür, dass wir erst ab der 10. Runde komplett war, was das Personal anging und auch im Sommer viele Spieler abgeben mussten, sind wir doch sehr zufrieden mit dem Verlauf dieser Hinrunde.“

Nun wartet die Winterpause auf die Mannschaften in der 1. Klasse D. Danach geht es dann Mitte März weiter, wenn die DSG Ferlach auswärts auf Sittersdorf trifft und St. Margareten zuhause den Tabellennachbarn Globasnitz erwartet.