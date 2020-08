USV Ebenau bleibt weiterhin ungeschlagen – 1:2 Erfolg gegen den SV Nußdorf/H.

Details Donnerstag, 20. August 2020 13:09

In der zweiten Runde der 1. Klasse Nord musste der USV Ebenau Auswärts beim SV Nußdorf antreten. Nußdorf war bereits auf Wiedergutmachung aus, da man am ersten Spieltag eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen musste. Auch in dieser Runde konnte man sich nicht belohnen. Der USV Ebenau zeigte eine konzentrierte Leistung und entschied dieses Duell schlussendlich mit 1:2 für sich. Ein wichtiger Sieg im Kampf um eine gute Platzierung in der Liga. Die Ebenauer sind nun in der Liga angekommen und werden versuchen die guten Leistungen konstant auf den Platz zu bringen.

Ebenau zeigt groß auf

Die Ebenauer agierten mit viel Druck in der Anfangsphase. Dies wurde auch prompt im Spiel belohnt. Nach einem schweren Tormannfehler des Nußdorfers, fand der Ball direkt den Weg ins eigene Tor. Halilagic war der Nutznießer und lenkte den misslungenen Abschlag ins Tor der Heim-Elf. Ein wichtiger Treffer in dieser Phase des Spiels. Die Ebenauer verloren im Anschluss aber etwas den Faden im Spiel. Dies nutzten die Nußdorfer eiskalt aus. Nach einem Eckball netzte Nestaval in der 35. Minute zum wichtigen Ausgleich ein. Im Anschluss hatten beide Teams ihre Spielanteile, gefährlich konnte aber keiner mehr im gegnerischen Drittel auftreten.

Gäste-Elf wollte nun mehr

Auch in der zweiten Halbzweit erwischte der USV Ebenau den besseren Start ins Spiel. Man konnte sich ein leichtes Chancenplus erarbeiten. In der 60. Minute konnte man abermals in Führung gehen. Nach einer schönen Kombination durchs Mittelfeld, wurde der Ball per Stanglpass präzise in die Mitte gespielt. Halilagic musste nur mehr zum 1:2 einschieben. In der Schlussphase wurde es noch mal hektisch auf beiden Seiten. Dennoch blieb es bei der knappen Führung für den USV Ebenau. Ein verdienter Sieg, welcher mit einem Platz im Spitzenfeld belohnt wurde.

