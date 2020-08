USV Scheffau behält einen kühlen Kopf! 3:2 Heimerfolg gegen Perwang/Michaelbeuern!

Details Montag, 24. August 2020 13:40

In der dritten Runde der 1. Klasse Nord empfing der USV Scheffau, Perwang/Michaelbeuern. Die ungeschlagenen Gäste wollte an den erfolgreichen Saisonstart nahtlos anschließen. Scheffau zeigte aber an diesem Spieltag eine beherzte Teamleistung, welche mit dem zweiten Saisonsieg belohnt wurde. Durch den 3:2 Heimerfolg konnte man ein kräftiges Ausrufezeichen im Kampf um eine Spitzenposition erringen. Die Gäste aus Perwang/Michaelbeuern mussten die erste Niederlage hinnehmen, haben aber bereits am nächsten Spieltag die Chance auf Wiedergutmachung. Man kann gespannt sein wohin die Reise für beide Teams in dieser Saison gehen wird. Die Frühform verspricht aber jetzt schon viel für den weiteren Meisterschaftsverlauf!

Beidseitiges Abtasten in Hälfte Eins

Perwang/Michaelbeuern versteckte sich nicht und konnte sich bereits früh im Spiel größere Spielanteile erarbeiten. Die Scheffauer standen aber defensiv sehr stabil und ließen nur wenig zu. Bis zur 21. Minute ging es in dieser Gangart weiter, ehe Perwang/Michaelbeuern den ersten Treffer im Spiel bejubeln durfte. Nach einer sehenswerten Einzelaktion war Stöllinger zur Stelle und erhöhte auf 0:1 für die Gäste. Der USV Scheffau ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und lieferte bereits wenige Minuten später die passende Antwort. Thomas Seiwald zirkelte einen Freistoß gekonnt in die gegnerischen Maschen. Beflügelt vom Tor konnte man in der 29. Minute nachlegen. Nach einem Eckball war Florian Seiwald zur Stelle und erhöhte auf 2:1 für die Heimmannschaft. Die Scheffauer wollten den Offensivschwung ausnutzen, um noch vor den Pausenpfiff einen weiteren Treffer zu erzielen. Dies gelang aber nicht mehr wie gewünscht. Die Perwanger hielten hinten dicht und konnten den knappen Rückstand in die Halbzeit retten.

Offener Schlagabtausch sorgt für Spannung

Nach dem Wiederanpfiff sahen die Zuschauer zwei sehr engagierte Mannschaften. Die Gäste versuchten nun den Druck zu erhöhen. Bissen sich aber oftmals die Zähne an der stabilen Abwehr der Scheffauer aus. In der 71. Minute war es erneut die Heimmannschaft die zum jubeln abdrehen durfte. Klabacher wurde mustergültig bedient und erhöhte auf 3:1. Die Gäste aus Perwang/Michaelbeuern konnten noch auf 3:2, durch Mühlfellner verkürzen. Ein weiterer Treffer wollte aber nicht mehr gelingen.

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten