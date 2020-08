SV Nußdorf gelingt nächstes Ausrufezeichen! 7:0 Torfestival gegen den ASK Salzburg!

Details Sonntag, 30. August 2020 17:28

In der vierten Runde der 1. Klasse Nord empfing der SV Nußdorf/H. den ASK Salzburg. Beide Teams peilten den nächsten vollen Erfolg in der noch jungen Saison an. Die Heim-Elf aus Nußdorf zeigte im kollektiv eine hervorragende Leistung und belohnte sich schlussendlich mit sieben Toren. Ein wahrhaftiges Torfestival, dass mit einem Tabellenplatz im Mittelfeld belohnt wurde. Die Gäste aus Salzburg konnten an diesem Spieltag nicht die gewohnte Leistung abrufen und verzweifelte bei diesem Duell an der gnadenlosen Effizienz der Nußdorfer! Man kann gespannt sein wohin die Reise noch gehen wird.

Nußdorf zeigt stark auf

Die Heimmannschaft startete mit viel Offensivpressing in das anstehende Duell. Diese Taktik wurde bereits früh im Spiel mit dem ersten Tor im Spiel belohnt. In der 19. Minute eröffnete Schörghofer den Torreigen mit dem 1:0. Beflügelt vom Treffer konnte man gleich in der 20. Minute durch Binder nachlegen. Die Gäste aus Salzburg taten sich schwer und konnte nicht wie gewünscht für Entlastung sorgen. Zu zielstrebig agierten die Nußdorfer im gegnerischen letzten Drittel. Weitere Tore wollten vor dem Pausenpfiff aber nicht mehr gelingen. Somit ging es mit einer 2:0 Führung für den SV Nußdorf/H. gegen den ASK Salzburg in die Kabinen.

Heim-Elf avancierte zur Heim-Macht

Bereits kurz nach dem Wiederanpfiff konnten die Nußdorfer wieder gefährlich vor dem Tor der Salzburger vorspielen. Der ASK Salzburg stabilisierte seine Defensiv und stoppte somit die gefährlichen Angriffe. Dieses Vorhaben währte aber nicht von langer Dauer, denn in der 58. Minute gelang Mohammad der nächste Treffer für die Heimmannschaft. In der 65. Minute war es Schwärz, der das Ergebnis auf 4:0 in die Höhe schrauben konnte. Schwärz hatte aber noch nicht genug und krönte seine Leistung mit drei weiteren Treffern in der letzten Viertelstunde des Spiels. Endstand 7:0 für den SV Nußdorf/H. Eine tolle Standortbestimmung der Nußdorfer, die nun wieder voll im Kampf um eine Spitzenposition in der Liga sind.

