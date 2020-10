Niederlagenserie wurde nach 3:0 Erfolg gegen den USV Dorfgastein ad acta gelegt!

Details Montag, 05. Oktober 2020 13:20

In der 7. Runde der 2. Klasse Süd/West empfing der UFC Dienten den USV Dorfgastein. Ein spannendes Duell auf dem Papier, da beide Teams derzeit noch im unteren Tabellendrittel verweilen. Die Heim-Elf aus Dienten nutzten dieses Spiel, um wieder ein kräftiges Lebenszeichen zu liefern. Nach einer Niederlagenserie zeigte man eine ansprechende Leistung und belohnte sich mit einem wichtigen 3:0 Erfolg! Dieser Sieg bringt sicherlich viel Schwung für die kommenden Aufgaben. Man kann gespannt sein wohin die Reise in dieser Saison noch gehen wird!

Heim-Elf startete mit viel Schwung

Bereits in den Anfangsminuten sahen die Zuschauer eine sehr engagierte Heimmannschaft aus Dienten. Dies führte bereits früh im Spiel zu einigen guten Abschlussmöglichkeiten. Bis zur 10. Minute ging es in dieser Gangart weiter, ehe Ottino der erste Treffer im Spiel gelang. Beflügelt vom Tor schaltete man keinen Gang herunter. Die Mannschaft spielte sich vor dem Pausenpfiff im letzten Drittel der Dorfgasteiner fest und belohnten sich noch mit dem Treffer zum 2:0 durch Schwaiger. Somit ging es mit einer wichtigen 2:0 Führung in die Kabinen.

Dorfgastein steckte nicht auf

Nach dem Wiederanpfiff konnten die Gäste nun auch aktiver am Spielgeschehen teilnehmen. Man traute sich nun immer mehr zu. Beide Mannschaften kamen in der Folge zu ihren Chancen. Dies führte zu einem offenen Schlagabtausch. Die Gäste konnten in der Schlussphase kein Tor bejubeln, mussten aber in der 89. Minute den Treffer zum 3:0 Endstand durch Haider hinnehmen. Der UFC Dienten konnte durch diesen Sieg die Niederlagenserie abschütteln und sich wieder ins Mittelfeld der Liga schrauben.

Thomas Schwaiger, Sektionsleiter UFC Dienten; “Unterm Strich ein verdienter Sieg durch eine sehr gute Mannschaftsleistung. Jetzt heißt es den Schwung mitzunehmen und die Trainings diese Woche nochmal optimal nutzen, um eventuell bereits dieses Wochenende beim Derby Zuhause gegen den aktuellen Tabellenführer SV Lend etwas zählbares zu holen!“