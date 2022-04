"Trainerbua" sichert Zell Sieg gegen Wald

Details Sonntag, 10. April 2022 10:32

Nach der Spielabsage am vergangenen Wochenende konnte der FC Zell am See auch seinen zweiten Auftritt in der noch jungen Frühjahrsmeisterschaft positiv gestalten. Die Elf von Übungsleiter Peter Zehentmayr schlug den SC Wald-Königsleiten auf heimischem Boden mit 3:1. Mit einem Doppelpack war Trainersohn Elias Zehentmayr maßgeblich am vollen Erfolg beteiligt.

Fotocredit: FC Zell am See

Spiel zur Pause quasi entschieden

Die Bergstädter starteten im heimischen Alois-Latini-Stadion wie von der Tarantel gestochen. Wenige Sekunden waren auf der Uhr, als sich Martin Scherer am linken Flügel durchtankte und sein anschließender Stanglpass unglücklich von einem Wald-Verteidiger in die Kiste abgefälscht wurde - 1:0 (1.). Mit einem Doppelpack binnen sechs Minuten brachte Elias Zehentmayr (22., 28.), Sohn von Coach Peter, die Zeller wohl endgültig auf die richtige Fährte. Das überzeugende Auftreten der Heimelf fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Nach langer Torflaute in Durchgang zwei, sollte das Schlussgebet den Gästen aus dem Oberpinzgau vergönnt sein. In der Nachspielzeit sorgte David Nothdurfter für Ergebniskosmetik, stellte auf 3:1 (93.).

Mit dem zweiten Triumph im zweiten Frühjahrsmatch bleibt der FC Zell an Leader Dorfgastein dran. Der Abstand beträgt momentan zwei Zähler. Indes mussten sich die "Woida" nach einem Doppelsieg gegen Bramberg 1b (5:3) und Altenmarkt 1b (5:1) erstmals in diesem Kalenderjahr geschlagen geben. Um ihre aktuelle Tabellenplatzierung (6.) muss sich die Entacher-Crew aber keine Sorgen machen, zumal der Siebente Mauterndorf einen Sieben-Punkte-Rückstand aufweist.

2. Klasse Süd: FC Zell am See – SC Wald-Königsleiten, 3:1 (3:0)

93 David Nothdurfter 3:1

28 Elias Zehentmayr 3:0

22 Elias Zehentmayr 2:0

1 Martin Scherer 1:0