Nach Absagenflut in der 2. Klasse Süd: Mühlbach/Hkg. ringt Dorfgastein nieder

Nachdem alle Samstagsspiele der 2. Klasse Süd ins Wasser gefallen waren, konnte der SV Mühlbach/Hkg. am Folgetag das Pongauer Derby beim USV Dorfgastein mit 3:2 für sich entscheiden. Nach einer scheinbar komfortablen Drei-Tore-Führung für den Leader kam auf den letzten Metern noch einmal Hochspannung auf.

Mühlbach/Hkg. gewinnt Pongau-Duell im Gasteinertal

Am vergangenen Samstag setzte es in der 2. Klasse Süd eine Spielabsage nach der anderen. Die Duelle Schwarzach 1b gegen Uttendorf/Niedernsill, Bramberg 1b gegen Zell, Hüttau gegen Wald, Dienten gegen Mauterndorf, Wagrain gegen Bischofshofen 1b sowie Filzmoos gegen Muhr konnten allesamt nicht wie geplant ausgetragen werden. Tags darauf gab's zumindest für das Spiel zwischen dem USV Dorfgastein und dem SV Mühlbach/Hkg. das Okay. Das bessere Ende hatte dabei der Tabellenführer, der dank der Treffer von Baris Yilmaz (13.) und Damian Niedermeier (29.) zur Pause mit 2:0 voranlag, nur um im Laufe der zweiten Halbzeit in Person von Alexander Gschwandtner nachzulegen (59.). Zwar kamen die Gasteiner, die Dominik Hirczy im Finish mit Gelb-Rot verloren (80.), noch einmal gefährlich nahe (Martin Kurz mit dem 1:3, Johann Stuhler mit dem 2:3), am maximalen Punktgewinn der Mühlbacher sollte sich bis zum Ende allerdings nichts mehr ändern.

2. Klasse Süd: USV Dorfgastein – SV Mühlbach/Hkg, 2:3 (0:2)

84 Johann Stuhler 2:3

79 Martin Kurz 1:3

59 Alexander Gschwandtner 0:3

29 Damian Niedermeier 0:2

13 Baris Yilmaz 0:1