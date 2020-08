Ohne Chance! Schriebl-Boys gehen in Kuchl sang- und klanglos unter

Details Mittwoch, 19. August 2020 22:07

Aus Sicht des SV Seekirchen war mit dem SV Kuchl heute Abend ganz und gar nicht gut Kirschen essen. Die Tennengauer brannten auf heimischem Geviert ein wahres Feuerwerk ab, ließen den Gegner erst gar nicht ins Spiel finden und drückten ihrerseits dreimal ab. Herausragender Akteur war Neuzugang Christoph Hübl mit zwei Goals und einem Assist.

Kuchler Führung lag in der Luft

"Es war vor dem Spiel schon zu spüren, dass da heute was Besonderes gelingen könnte", gingen SVK-Coach Helminger und seine Schützlinge äußerst positiv gestimmt in dieses Drittrundenduell. Gefühlt, getan: Erst brauchten die Hausherren nicht lange, um sich einzugrooven, danach ließ man Ball und Gegner gekonnt laufen. "Sie waren uns heute in allen Belangen überlegen", gab Seekirchen-Dompteur Alexander Schriebl zu. Einziges Manko der Tennengauer: Die Murmel wollte in Durchgang eins per se nicht ins Eckige. "Es waren einige gute Angriffe und auch Möglichkeiten dabei, wo Seekirchen viel Glück hatte", bilanzierte Helmlinger.

SVK-Boy Hübl kannte mit Seekirchen kein Erbarmen

Der SVK ließ sich im 15-minütigen Pausentratsch weiß Gott nicht aus der Fassung bringen und kam wild entschlossen aus den Katakomben. Die ganze Wucht der Kuchler führte zwischen Minute 55 und 60 schließlich zu zwei Elfmeterpfiffen. "Berechtigt", gab's für Helmlinger an der Entscheidung von Ref Bernd Hirschbichler nichts zu rütteln. Beide Male übernahm Christoph Hübl die Verantwortung und stellte kurzerhand auf 2:0. In Minute 72 machten die Gastgeber den Sack vorzeitig zu, als Joker Constantin Resch nach Hübl-Zuspiel das 3:0 markierte. Während Seekirchens finalen Offensivbemühungen allesamt verpufften, verjuxten die Kuchler weitere Möglichkeiten auf eine noch höhere Führung. Am Ende blieb's bei drei Goals Unterschied, was Helmlinger zum Schnurren brachte: "Es war ein Spiel aus einem Guss. Das hast du nicht oft, aber heute war's einfach so. Ein Lob an meine Spieler, die alle eine Top-Leistung gezeigt haben." Schriebl war mit dem 0:3 am Ende noch gut bedient: "Kuchl hätte noch zwei, drei Tore mehr machen können."

SV Kuchl 3:0 (0:0) SV Seekirchen

Kuchl, SR: Bernd Hirschbichler

Torfolge: 1:0 Christoph Hübl (55., Elfmeter), 2:0 Christoph Hübl (60., Elfmeter), 3:0 Constantin Resch (72.)

Die Besten bei Kuchl: Christoph Hübl, Manuel Seidl, Marko Milic, Elvin Pargan, Lukas Buchegger.

Redakteur: Maximilian Winkler

