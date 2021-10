St. Johann mit Last-Minute-Sieg gegen Seekirchen

Details Samstag, 02. Oktober 2021 09:30

Anfang August setzte es für den TSV St. Johann auswärts beim SV Seekirchen eine 0:3-Pleite - die bis dato einzige Saisonniederlage wohlgemerkt. Im gestrigen Wiedersehen konnte der Tabellenführer der Regionalliga Salzburg die offene Rechnung mit den Wallerseern begleichen. Dabei glückte St. Johanns bestem Torschützen, Florian Ellmer, der Siegestreffer in schier allerletzter Minute.

Später Ellmer-Elfer machte den zahlenmäßigen Unterschied

In der St. Johanner Alpenarena entwickelte sich vom Start weg ein Spiel auf Augenhöhe. "Ein kampfbetontes Hin und Her, in dem sich die Spieler nichts geschenkt haben, aber alles fair abgelaufen ist", resümierte St. Johann-Coach Ernst Lottermoser. Dem konnte Pendant Mario Lapkalo nur zustimmen: "Ich glaub', die Zuschauer haben eine super Partie gesehen." Nach einigen Möglichkeiten hüben wie drüben und einem torlosen Halbzeitstand ging der Leader in der 54. Spielminute in Führung: Aus einem Eckball resultierte ein undurchsichtiges Gestocher, halb Unglücksrabe Probst, halb Ajibade sorgten für das 1:0. Zu Beginn der Schlussviertelstunde glückte dem SVS der nicht unverdiente Ausgleichstreffer: Auch in dieser Situation musste ein Corner her, den Wechselberger im Stile eines Torjägers in die Maschen feuerte - 1:1 (75.). Als alle Beteiligten schon mit einer Punkteteilung gerechnet hatten, schlugen die Lottermoser-Buben in der Überspielzeit doch noch zu: Nach einem Foul an Yurttas entschied Referee Pottendorfer auf Elfmeter, bei dem Ellmer kühl blieb und seinen St. Johannern den Sack voller Punkte bescherte - 2:1 (95.). Augenblicke zuvor war Beran wegen einer Notbremse vom Platz geflogen (90.). Mit dem neunten Saisonsieg merzten die Pongauer nicht nur die Hinspiel-Scharte aus, nein, sie bauten ihre Tabellenführung vorübergehend auf sieben Zähler aus. "Im Endeffekt hätte auch Seekirchen gewinnen können", war's für Lottermoser alles in Allem ein Tänzchen auf der Rasierklinge. Derweil stellte Lapkalo der Auftritt seiner Schützlinge - trotz Niederlage - gänzlich zufrieden: "Spielerisch und kämpferisch können wir uns nichts vorwerfen. Der Sieg wäre drin gewesen, das Unentscheiden sowieso. Aber damit müssen wir jetzt leben."

Die Besten bei St. Johann: Pauschallob (herausragend: Ellmer)

