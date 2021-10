Regionalliga-Nachträge: Siege für FC Pinzgau und Grödig

Details Dienstag, 19. Oktober 2021 21:39

Am heutigen Dienstagabend wurde in der Regionalliga Salzburg ein Spiel der 12. Runde und eine Partie der 14. Runde nachgetragen. Während der FC Pinzgau Saalfelden auf heimischem Boden gegen den SV Wals-Grünau seine Chance auf den Aufstieg ins überregionale Play-off wahrte, bremste der SV Grödig auswärts am Wallersee den SV Seekirchen aus.

Fotocredit: Jasmin Walter (ARCHIVBILD)

FC Pinzgau erfüllte seine Pflicht

Für den einzigen Pinzgauer Vertreter in der höchsten Amateurliga Salzburgs geht die Aufholjagd weiter. Die Mannen von Dompteur Christian Ziege übernahmen in der eigenen SaalfeldenArena gegen stark ersatzgeschwächte Grünauer von Beginn an das Kommando. Weil Joao Pedro nach Tandari-Vorlage einen schicken Schlenzer auspackte (15.) und der Saalfeldener Kapitän später höchstselbst abdrückte (43.), hieß es zur Pause 2:0 für die Heimischen. Zwar sausten die Gäste im Laufe des zweiten Spielabschnitts nur hauchdünn am Anschlusstreffer vorbei, summa summarum ließ der FC Pinzgau nicht mehr viel anbrennen und sorgte in der letzten Minute der regulären Spielzeit in Person von Fürstaller für einen 3:0-Sieg. "Unterm Strich verdient. Wir haben heute wieder wenig Chancen zugelassen und unsere Sache speziell in der ersten Hälfte sehr gut gemacht", zeigte sich Ziege zufrieden.

Ziege-Mannen kommen St. Johann gefährlich nahe

"Wir wollten den Anschluss an das Duo schaffen - das ist uns gelungen", fügte der Coach der Pinzgauer hinzu. Mit 27 Points am Konto fehlen seinen Schützlingen nur noch drei auf St. Johann. Das Restprogramm des FC Pinzgau hat es allerdings in sich: Erst auswärts in Seekirchen, dann zuhause gegen Kuchl, ehe man zum Kehraus bei der Salzburger Austria gastiert.

Milos Savic - Grödigs Talisman

Zur gleichen Zeit nur etwas nördlicher fuhren die Grödiger bei Seekirchen den fünften Saisonsieg ein - den zweiten in der Fremde am Stück. Inmitten Pfeifenbergers Abschiedstournee entschied der alles entscheidende Treffer von Milos Savic (27.) die Partie. Der Offensivmann des ehemaligen Bundesligisten mausert sich zum wahren Erfolgsgaranten. Immer wenn er trifft, gewinnt seine Crew. So auch bei den zwei Duellen mit Wals-Grünau: Zum Saisonauftakt (3:2) traf er doppelt, beim Wiedersehen (2:0) zur Führung. All seine bis dato vier Saisonbuden gingen mit einem Grödiger "Dreier" einher.

