Seekirchen gewinnt "brutal geile Partie" gegen Anif

Nach dem 3:1-Auftaktsieg in Grödig konnte der SV Seekirchen das gestrige Heimspiel gegen den USK Maximarkt Anif mit 2:0 für sich entscheiden. In einer äußerst attraktiven Partie sorgte Jonas Vorderegger in Hälfte eins für die Seekirchner Führung, ehe Kumpane Aaron Volkert nach dem Seitenwechsel den Deckel draufpackte.

Fotocredit: FMT-Pictures/Kühnhold (ARCHIVBILD)

Keine taktischen Scharmützel

"Es war eine brutal geile Partie", schwärmte Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo in höchsten Tönen. Beide Mannschaften schenkten sich vom Start weg nichts und ließen die rund 250 Augenzeugen voll auf ihre Kosten kommen. In einem intensiv geführten Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten glückte der Heimelf nach 35 Minuten der Führungstreffer: Eckball, Vorderegger, Tor - 1:0. Aus der Sicht Lapkalos nicht unverdient: "Anif war sehr gut, dennoch bin ich der Meinung, dass wir leicht feldüberlegen waren."

Formstarke Seekirchner holten nächsten Sieg

Mit der zarten Führung im Rücken gingen es die Seekirchner nach dem Pausentee etwas defensiver an. "Nach dem Motto 'Die Null muss stehen' haben wir unser Spiel nach hinten verlagert und Anif das Mittelfeld überlassen." Dieser Plan sollte der Lapkalo-Elf voll aufgehen. In Minute 54 schaltete der SVS nach Balleroberung ratzfatz um, den anschließenden Konterangriff wusste Volkert mit einem sehenswerten Lupfer edel abzuschließen - 2:0. Im Endspurt probierten es die Anifer vermehrt mit hohen Bällen. "Die gegen uns allerdings kein Mittel waren", grinste Lapkalo. Seekirchen brachte den Vorsprung letzten Endes souverän ins Ziel. Lapkalo jubelte: "Ein verdienter Sieg."

Die Besten bei Seekirchen: Eliasch (RV), Biribauer (RM), Brucker (IV), Tezzele (TW)