Nachtrag: Bischofshofen am Weg nach oben, Anif-Serie gerissen

Details Mittwoch, 24. August 2022 09:54

Nachdem die Zweitrundenpartie zwischen dem USK Maximarkt Anif und dem SK Bischofshofen Ende Juli beim Stand von 2:0 für die Pongauer witterungsbedingt abgebrochen wurde, konnte die Fötschl-Crew am Dienstagabend den Nachtrag mit 3:1 für sich entscheiden. Während Anifs kleiner Erfolgslauf nach fünf ungeschlagenen Spielen nun vorbei ist, pirscht sich der BSK peu á peu an die Tabellenspitze heran.

Fotocredit: FMT-Pictures/KJ

"Wahrscheinlich beste Saisonleistung" brachte BSK Sieg im Nachtrag

Weil Gewitter aufzogen war und Starkregen eingesetzt hatte, zog Schiedsrichter Maier am 29. Juli einen Schlusstrich und brach das Duell der 2. Regionalliga Salzburg-Runde zwischen Anif und Bischofshofen nach 77 gespielten Minuten ab. Bitter für die Bischofshofener: Zu diesem Zeitpunkt lag man mit 2:0 in Front - der Sack mit den drei Punkten war quasi sichergestellt. Gestern holte sich das Fötschl-Kollektiv im Nachtrag den "gestohlenen" Dreier zurück. "Mit der wahrscheinlich besten Saisonleistung", grinste BSK-Coach Andreas Fötschl, dessen Schützlinge sich dank Liga-Bomber Drocic (35.), Khalil (48.) und Ojdanic (54.) zwischenzeitlich einen mehr als beruhigenden Drei-Tore-Vorsprung erarbeiteten. Den Anifern war im Laufe der Schlussviertelstunde nicht mehr als Ergebniskosmetik vergönnt - Golser markierte den 1:3-Endstand (76.).

Fotocredit: FMT-Pictures/KJ

Ligathron zum Greifen nahe

Nach drei vollen Erfolgen und zwei Punkteteilungen ist der Ungeschlagen-Status der Anifer nun passé. Derweil wird im Pongau geklettert was das Zeug hält. Die Bischofshofener zogen in der Tabelle am FC Pinzgau vorbei, liegen aktuell auf Platz drei - nach Verlustpunkten sogar ganz vorne.