Bischofshofen für Hallein eine Schuhnummer zu groß

Details Montag, 29. August 2022 10:54

Im einzigen Sonntagsspiel der Runde konnte der SK Bischofshofen gegen Aufsteiger UFC Hallein seine Favoritenrolle vollends erfüllen und einen eindeutigen 6:1-Auswärtserfolg einfahren. Für die Fötschl-Crew, die mit lediglich drei Verlustpunkten als der heimliche Spitzenreiter gilt, netzte Knipser Viktor Drocic dreifach.

Halleins Torsperre hielt 16 Minuten lang

Tief stehend und kompakt verteidigend - genau so und nicht anders wollten die Salinenstädter den Bischofshofenern einen Zahn ziehen. "Es war schwierig", stellte BSK-Coach Andreas Fötschl fest. Nichtsdestotrotz gelang es den Pongauern, sich im Verlauf der ersten Halbzeit mit zwei Goals auf die Siegerstraße zu ballern. In Minute 17 brachte Khalil die Gäste in Front, ehe Drocic, der aktuell beste Torschütze der Regionalliga Salzburg, nachzulegen wusste (35.). Halleins Übungsleiter, Eidke Wintersteller, stöhnte: "Wir geben alles, was geht. Aber uns fehlen einfach die Spieler."

Bischofshofener von Platzherren nicht zu halten

Weil Drocic (57., 71.) zwei weitere Treffer beisteuerte und auch die beiden Joker, Kahrimanovic (73.) und Sreco (77.), stachen wurd's am Ende des Tages gar ein 6:1-Kantersieg. Rahmani war zwischenzeitlich der Ehrentreffer gelungen (75.) - wenige Sequenzen nach seiner Einwechslung. "Wenn du unterm Strich 6:1 gewinnst, musst du als Trainer natürlich zufrieden sein", grinste Fötschl nach Saisonsieg Nummer fünf, der den BSK weiter von einer baldigen Eroberung der Tabellenführung träumen lässt. Bei einem Spiel weniger auf dem Konto fehlen den Pongauern zwei Points auf Leader Austria und einer auf den Zweiten Seekirchen. Die Wintersteller-Männer bleiben nach einem halben Dutzend Pleiten am Stück weiter Letzter.