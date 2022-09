Seekirchen macht mit Landesmeister St. Johann kurzen Prozess

Details Samstag, 03. September 2022 00:31

In der 8. Runde der Regionalliga Salzburg ist dem SV Seekirchen der mittlerweile sechste Saisonsieg gelungen. Die heimstarken Wallerseer setzten sich im Sportzentrum Aug gegen den TSV St. Johann, Landesmeister der Vorsaison, klar und deutlich mit 4:0 durch. Verrückt: Alle vier SVS-Treffer gab's in Durchgang eins zu sehen.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Seekirchen stellte St. Johann im Eiltempo kalt

"Es war eine sehr gute Partie von uns", schwärmte Seekirchen-Übungsleiter Mario Lapkalo. Nach einer torlosen Anfangsviertelstunde bekamen die knapp 220 Zuseher in der 16. Spielminute den ersten Treffer serviert: Volkert schweißte einen 24-Meter-Freistoß zum 1:0 in die Maschen. In Minute 32 stand der Deutsche in der Wäsch' der Seekirchener neuerlich im Fokus, als er einen Foulelfmeter zum 2:0 verwandelte. Chudoba (41.) und ein von Büchele mit dem Knie ins Tor gelenkter Chudoba-Schuss (44.) sorgten noch vor der Pause für die Goals drei und vier. "Wir waren für die St. Johanner dieses Mal eine Nummer zu groß", fand Lapkalo.

Viel Langeweile in Durchgang zwei

Mit einer mehr als beruhigenden Vier-Tore-Führung legte der SVS in Abschnitt zwei den Schongang ein. "In der ersten Halbzeit war's ein Augenschmaus, in der zweiten ein Augenkraus", brachte es Lapkalo auf den Punkt. Der Trainer der Heimischen konnte die Art und Weise, wie es seine Schützlinge nach dem Seitenwechsel anlegen, aber absolut nachvollziehen. "Dass du bei 4:0 nicht mehr ins Risiko gehst, ist ganz klar." Summa summarum war das Ergebnis zur Halbzeit haargenau das Gleiche wie das Resultat nach dem Schlusspfiff. "Es ist zwar hoch ausgefallen, aber aus meiner Sicht war die Höhe nicht unverdient. Momentan schaut's bei uns ganz gut aus - so kann es weitergehen", so Lapkalo.