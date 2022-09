Rehabilitation für Austria, weiter Hochkonjunktur in Bischofshofen

Details Donnerstag, 15. September 2022 09:49

Die aktuell zwei bestplatzierten Mannschaften der Regionalliga Salzburg haben sich in der 10. Runde keine Blöße gegeben. Während die Salzburger Austria beim kränkelnden SV Grödig mit 3:2 siegreich blieb, schickte der SK Bischofshofen den SV Kuchl ebenfalls auf die Verliererstraße. Leader mit langem Atem: Oleksandr Safonov stellte erst in der letzten Minute der regulären Spielzeit den 2:1-Heimerfolg sicher.

Austria kehrte in die Erfolgsspur zurück

Am Fuße des Untersbergs mussten die Violetten früh einen Schockmoment verdauen. Die Grödiger pressten die Schaider-Jungs nahezu in die Verzweiflung - Füreder erkämpfte sich die Murmel, nur um sie nach herrlichem Doppelpass zum 1:0 ins Nesterl zu legen (8.). Zum Pausentee sollte die Welt aus Städter Sicht allerdings wieder in Ordnung sein. Erst glich Krainz nach Schiedermayer-Zuspiel aus (22.), ehe Zottl von Grödig-Goalie Colic bei dessen Abschlagversuch angeschossen wurde (31.). Der Deckel schien kurz vor dem Beginn der Schlussviertelstunde draufgepackt, nachdem Schiedermayer einen Grödiger Defensivmann mit einem Haken ins Kino geschickt und staubig zum 1:3 vollstreckt hatte (72.). Der Schnöll-Crew, die sich nicht aufgegeben hatte, war im Finish nur noch der Anschlusstreffer durch Doppelpacker Füreder vergönnt - 2:3 (83.).

BSK-Boy Safonov mit Lucky Punch

Zeitgleich, aber rund 40 Kilometer entfernt gab's auch für Tabellenführer Bischofshofen die maximale Ausbeute. Zwar waren es die Kuchler, die durch Buchegger nach einem Corner in Führung gingen (16.), exakt zehn Minuten später stellte BSK-Tormaschine Drocic nach wunderbarer Kuksenko-Vorlage jedoch auf 1:1 (26.). Kurz vor der Pause vermeldeten beide Lager jeweils einen Alu-Treffer. Nachdem Lürzer die neuerliche Führung am Fuß gehabt hatte, allerdings an Heim-"Handsch" Kapsa gescheitert war (59.), setzten die Bischofshofener zum finalen Offensivlauf an. Zunächst scheiterte Kuksenko denkbar knapp, ehe Safonov nach einer wahren Eckballorgie am höchsten stieg und wuchtig zum späten 2:1-Sieg einnickte (90.).