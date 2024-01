Aktive Transferperiode und neuer Coach: St. Martin will es wieder einmal wissen!

Details Samstag, 27. Januar 2024 20:22

Beim GSV MS Elektrotechnik St. Martin i. S. ist immer was los. Mit viel Euphorie ist der Verein in die Saison gestartet und hat sich vor der Saison mit einigen Hochkarätern verstärkt. Aufgrund der nicht zufriedenstellenden Ergebnisse musste der Trainer drei Runden vor Schluss seinen Hut nehmen. Ein neuer Coach muss es nun richten - Reinhard Pleyer soll den Klub zumindestens im nächsten Jahr in die Unterliga West führen - denn heuer wird sich das nicht mehr ganz ausgehen.

Renato Matic (hier noch im Dress von Fohnsdorf) wechselt zum GSV St. Martin i. S.

Seit einigen Jahren will man in St. Martin um den Titel mitspielen - die letzten Jahre blieb der Verein aber hinter den Erwartungen - der Aufstieg war stets in weiter Ferne. Auch die Herbstsaison verlief nicht nach Wunsch - der Klub aus dem Sulmtal ist Vorletzter und nur drei Punkte vom Abstieg entfernt. Mit dem neuen Trainer Reinhard Pleyer will man jetzt aber wieder an vergangene Erfolge anschließen und die Gebietsliga West aufmischen. Der 40jährige Grazer besitzt die UEFA-A-Lizenz und war zuletzt beim SVU Steirerfleisch Wolfsberg und zuvor beim SV Gössendorf tätig.

Wie auch bei der Schlagernacht soll auch am Fußballplatz wieder "die Musi spielen"

Auch am Transfermarkt war der Verein sehr aktiv. Mit Lukas Kressl (UFC Wettmannstätten), Gasper Hrovat (Rudar Velenje) und Renato Matic (USC Eichkögl) hat man sich mit sehr guten Spielern verstärkt. Daniel Galli kehrt nach einer Verletzung wieder retour.

Aber auch Abgänge stehen zu Buche, so verließen Joze Hudernik (SVU St. Johann/Saggautal), Nejc Lampret (FC Ehrenhausen/Weinstraße) und Ziga Kus (unbekannt) den Verein. Florian Strauß legt eine Karrierepause ein.

Mit den neuen Spielern und dem neuen Coach bleibt es zu hoffen, dass in St. Martin zukünftig nicht nur bei der Schlagernacht, sondern auch am Fußballplatz die "Musi spielt".

Statements:

Marco Watz, Obmann GSV St. Martin:

"Es freut mich sehr, dass wir mit Reinhard Pleyer einen Top-Trainer verpflichten konnten. Mit umfassender Erfahrung und Leidenschaft für den Sport wird er uns zu neuen Höhen führen. Mit spannenden Trainingsmethoden und motivierenden Einheiten wird er unser Team wieder in die richtige Richtung lenken. Gemeinsam werden wir sportliche Ziele erreichen und eine erfolgreiche Zeit erleben!”

Reinhard Pleyer, Trainer St. Martin:

zum Ex-Klub Wolfsberg...

"Wolfsberg hat leider nicht sein sollen. Wir haben leider aufgrund der extremen Kaderveränderung nach dem Aufstieg die Mannschaft nicht dort hingebracht, wo sie sein sollte."

zu St. Martin...

"St. Martin ist mit einem konkreten Ziel an mich herangetreten. Die Mannschaft soll mit mehr Selbstbewusstsein auftreten, das Team war ein wenig zerüttet. Die jungen müssen mehr integriert werden. Wir sind nur fünf Punkte vom Fünftplatzierten entfernt. Die Mannschaft hat Qualität, das hat sie in den ersten Trainings bewiesen. Im ersten Aufbauspiel gegen die SU Rebenland konnten wir uns teuer verkaufen, auch die Jungen haben ihre Sache sehr gut gemacht. Zum Sieg hat es leider nicht gereicht, der Auftritt war aber vielversprechend."

Word Rap mit Reinhard Pleyer:

Dein denkwürdigstes Spiel oder dein wichtigstes Tor?

"Ich war in meiner aktiven Zeit als Kicker Tormann. Trotzdem habe ich einmal ein Tor erzielt. Beim Spiel Kainbach gegen den Grazer Sportklub wurde ich in der Schlussphase eingewechselt und habe mit einem Abstauber ein Tor gezielt. In meinem ersten Jahr als Cheftrainer habe ich Murfeld ungeschlagen den Meistertitel geholt - der 2:0 Sieg gegen den SV Pachern wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Dort haben wir den Titel fixiert."

Welcher Moment hat deine Karriere geprägt?

"Das Spiel mit Murfeld gegen den GAK - in Weinzödl vor 2000 Besuchern - war ein einschneidendes Erlebnis. Ab da habe ich gewusst, dass ich weiterhin als Trainer arbeiten möchte."

Deine Lieblingsspeise?

"Wiener mit Pommes"

Dein Lieblingsgetränk?

"Cola"

Dein Lieblingsverein?

"FC Bayern München"

Dein Lieblingsspieler?

"Oli Kahn"

Was magst du überhaupt nicht?

"Unehrlichkeit"

Was magst du ganz besonders?

"Ehrgeiz und Einsatz"

Gibt es spezielle Ziele, die du in deiner Karriere noch erreichen möchtest?

"Step by step. Ich möchte einmal in der Landesliga als Trainer arbeiten."

Wer wird Meister in der Gebietsliga West?

Der SV Dobl

Wer steigt aus der Gebietsliga West ab?

Ehrenhausen

by René Dretnik

Fotos: RIPU Sportfots