Kantersieg von Oberndorf gegen Hippach II

Details Montag, 10. April 2023 02:47

Zwei sehr junge Mannschaften standen sich in der 13. Runde der 2. Klasse Ost gegenüber. Der FC Oberndorf setzt sich gegen den SK Hippach II klar mit 8:0 durch. Im absoluten Spitzenspiel trennen sich Kirchdorf II und Münster II 1:1. Kundl II verpasst die Chance, näher an die Top-2 heranzukommen – eine 0:2-Niederlage in Söll. Waidring macht hingegen mit einem 2:1 auswärts gegen Pillerseetal Boden gut, sechs Punkte nun der Rückstand auf Kirchdorf II und Münster II.

Moritz Crettaz und Sebastian Bachler treffen für Oberndorf dreimal!

Jasmin Dervisevic, Trainer FC Oberndorf: „In den ersten zwanzig Minuten sind wir schon sehr dominant aufgetreten – der Ball wollte aber einfach nicht über die Linie. Dann ging es aber auch puncto Chancenverwertung besser. In der 15. Minute das 1:0 durch Sebastian Bachler, kurz vor der Pause noch das 2:0 durch Aziz Eker und das 3:0 durch Moritz Crettaz. Sehr stark und effektiv der Start in Hälfte zwei. Moritz Crettaz mit Treffer zwei, Sebastian Bachler mit Treffer zwei und Moritz Crettaz mit Treffer drei stellen binnen zehn Minuten auf 6:0. Auch Sebastian Bachler kann einen dritten Treffer beisteuern, in der vorletzten Minute das 8:0 durch Andreas Daxer. Beide Mannschaften sehr jung, in Hälfte zwei war es aber nur mehr eine Frage, wie hoch meine Mannschaft gewinnen kann!“

