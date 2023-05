Kirchdorf II will nach Sieg gegen Pillerseetal im Derby gegen Oberndorf nachlegen!

Details Dienstag, 23. Mai 2023 15:46

Der SV Steinbacher Kirchdorf II hat in der 2. Klasse Ost nach dem 3:1 Erfolg auswärts gegen Pillerseetal II drei Punkte Rückstand auf Leader Münster II, aber zwei Spiele weniger ausgetragen. Am Dienstag, dem 23. Mai 2023, empfängt man um 19 Uhr im Derby den FC Oberndorf und man könnte zunächst mal punktemäßig mit Münster gleichziehen.

Torlose erste Hälfte – aber in Hälfte zwei klappt es für Kirchdorf

Markus Thanner, Trainer SV Steinbacher Kirchdorf II: „Es war das erwartet hart umkämpfte Derby. Die Mannschaft von Pillerseetal 1b war gut eingestellt und hat es uns von Anfang an schwer gemacht. Sie hatten die erste Torchance, doch wie so oft diese Saison war unsere Nummer eins Ali Seiwald zur Stelle. Wir hatten insgesamt drei gute Tormöglichkeiten, konnten aber zunächst noch keine verwerten und so blieb es beim 0:0 in der 1. Halbzeit.

In der zweiten Hälfte waren wir dann deutlich effizienter. Gleich die erste Chance nutzte Mo Bachler nach toller Vorarbeit von Marcel Wagner zum 1:0, welcher wenig später selbst zum 2:0 einköpfte. Damit war die Gegenwehr vom Pillerseetal 1b gebrochen und das Spiel eigentlich entschieden. Wie auch schon zuletzt wechselten wir unseren Co-Coach Marco Ebser als Joker ein und dieser bediente mich direkt mit einer Traumflanke, welche ich per Kopf zum 3:0 verwerten konnte. Kurz vor Schluss traf dann Zsolt Laki nach einer schönen Kombination der Gäste zum 1:3 Anschlusstreffer.

Unterm Strich ein verdienter und sehr wichtiger Sieg für meine Mannschaft. Kompliment an den Gegner, der es uns an diesem Tag richtig schwer gemacht hat. Für uns sind es noch vier Spiele bis zum großen Ziel. Am Dienstag, dem 23. Mai 2023, steht gleich das nächste Derby gegen Oberndorf an, bei dem wir unbedingt nachlegen wollen!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei